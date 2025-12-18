Die Riverkings verpflichten Benedikt Diebolder

Landsberg. (PM HCL) Nachdem nach den AbgÃ¤ngen von Luis MÃ¼ller und Tim SÃ¶ldner nun auch Maximilian Hermann aufgrund einer UnterkÃ¶rperverletzung lÃ¤ngere Zeit ausfallen wird, haben die Riverkings auf dem Transfermarkt reagiert und Benedikt Diebolder verpflichtet.

Der 21-jÃ¤hrige StÃ¼rmer wechselt vom ESV Buchloe an den Lech.

Diebolder, der beim EV Bad WÃ¶rishofen das Schlittschuhlaufen erlernte, spielte in der SchÃ¼ler-Bundesliga sowie in den DNL-Mannschaften des ESV Kaufbeuren und zÃ¤hlte dort zu den LeistungstrÃ¤gern. Zur Saison 2024/25 wechselte er zum ESV Buchloe. Dort erzielte er in 60 Spielen starke 33 Punkte, was fÃ¼r einen jungen Spieler eine beachtlicher Punkteschnitt ist.

VizeprÃ¤sident Michael Grundei erklÃ¤rt: â€žNachdem sich Maximilian Hermann eine schwere UnterkÃ¶rperverletzung zugezogen hat und vermutlich sogar die gesamte Saison ausfallen wird, wollten wir uns personell unbedingt noch einmal verstÃ¤rken. Als sich die Gelegenheit ergab, Benedikt Diebolder zu verpflichten, haben wir diese Gelegenheit genutzt. Wir freuen uns, einen top ausgebildeten jungen Spieler in unserem Kader begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen und blicken der Zusammenarbeit mit groÃŸer Vorfreude entgegen. Parallel arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck an der Verpflichtung eines weiteren TorhÃ¼ters, da Michael Karg leider noch einige Wochen ausfallen wird.â€œ

Trainer Martin Hoffmann ergÃ¤nzt: â€žWir haben Bene Diebolder schon lÃ¤nger auf dem Radar und freuen uns, dass es jetzt mit der Verpflichtung geklappt hat. Er ergÃ¤nzt unsere junge Riege um Korbinian Benz und Jonas Huber hervorragend. Beide zeigen derzeit sehr starke Leistungen und genau das erhoffen wir uns auch von Bene. Er ist hervorragend ausgebildet und wird sich sicher schnell in unsere Mannschaft einfinden. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und versprechen uns einiges von ihm.â€œ

Benedikt Diebolder selbst sagt: â€žIch freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Landsberg. Ich kenne bereits einige der Jungs und natÃ¼rlich auch Alex Reichelmeier. Mein Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft zu integrieren und mit meinen Leistungen dazu beizutragen, dass wir gemeinsam mÃ¶glichst viele Siege einfahren. Ich denke, ich kann hier viel von den erfahrenen Spielern lernen. Beim HC Landsberg gibt es viele Fans, die mit vollem Herzen mit der Mannschaft mitfiebern. Mit derselben Leidenschaft will ich mich auf dem Eis einbringen und Vollgas geben.â€œ

