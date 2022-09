Die Riverkings verlÃ¤ngern das 9 Euro Ticket

Landsberg. (PM Riverkings) Nachdem die Riverkings vor ein paar Tagen den neuen Markenauftritt zur Außendarstellung „Hier regiert das Wir!“ präsentiert haben, legen Sie nun...

Landsberg. (PM Riverkings) Nachdem die Riverkings vor ein paar Tagen den neuen Markenauftritt zur Außendarstellung „Hier regiert das Wir!“ präsentiert haben, legen Sie nun mit einer weiteren Aktion nach: Per Verordnung verlängert der Riverking persönlich das 9 Euro Ticket!

Am 3.9./4.9. 10.9./11.9. jeweils von 17 Uhr bis 19 Uhr sowie 2 Stunden vor den Heimspielen können bis zum 23.09. für 9 Euro Stehplatztickets erworben werden. Diese gelten für alle 4 Heimspiele im September inkl. des ersten Punktspiels am 30.9. gegen den EV Füssen. Wenn schon alles teuer wird, dann wollen die Riverkings getreu des ihres Mottos „Hier regiert das wir!“ den Fans eine tolle Möglichkeit geben, für insgesamt 9 Euro 4 Heimspiele gemeinsam anschauen zu können. Also einmal zahlen – 4 mal schauen!

Eine Möglichkeit über die Saison sogar 7 Spiele garantiert kostenlos zu sehen und auch in den Playoffs oder Playdowns keinen Eintritt zu bezahlen ist der Erwerb einer Dauerkarte. Die Karten aller Kategorien können bei der Mannschaftsvorstellung der 1. Mannschaft mit öffentlichem Training am Sontag 4.9. von 14 bis 19.30 im Stadion und jederzeit im Internet unter www.hc-landsberg.de erworben werden.

Nicht nur das Oberligateam bereitet sich gerade täglich auf die neue Saison vor, auch die Fans um Fanbeauftragten Ludwig Böhler planen gerade den ersten öffentlichen Auftritt des Teams am 4.9.. Sie kümmern sich dieses Jahr um die Bewirtung, den Merchandisingverkauf und das Drumherum bei der Mannschaftsvorstellung. Neben 9 Euro Ticket und Dauerkarten sind auch brandneue Fanartikel eingetroffen, diese können bei diesem Fest erworben werden.

Die Nachwuchsmannschaften des HCL bereiten sich an den kommenden zwei Wochenenden mit Turnieren im heimischen Eisstadion auf die Punktrunde vor. Am 3.9. messen sich dabei die U17, am 4.9. die U20, am 9.9. die U11 und die U9, am 10.9. die U15 und am 11.9. die U13 Mannschaft von 9 Uhr bis 21.30 mit Mannschaften aus Bayern und Österreich. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl bestens gesorgt.