Die Riverkings starten mit Sommerfest in die Saison

Landsberg. (PM Riverkings) Der Sommer neigt sich Anfang September bereits dem Ende entgegen, die Saison in der Landsberger Eishalle startet am 1. September, und so ist es auch für die Riverkings an der Zeit, beim traditionellen Sommerfest alle Mannschaften sowie die Eiskunstlaufabteilung vorzustellen.

Am Samstag, den 13. September, sind ab 14 Uhr alle Fans, Freunde, Unterstützer, Mitglieder und Interessierten auf den Platz vor dem Eisstadion eingeladen, um den Beginn der neuen Eiszeit zu feiern. Neben der Präsentation aller Mannschaften und der Eiskunstlaufabteilung warten auf die Besucher ein Kinderprogramm, der Dauerkartenvorverkauf, der Fanartikelverkauf und als Höhepunkt die Vorstellung des Bayernligateams. Natürlich gibt es während der Veranstaltung die Möglichkeit für Autogramme und nette Gespräche. Für das leibliche Wohl sorgen das Offside mit leckerem Essen sowie die Kioskcrew des HC Landsberg mit Getränken aller Art. Während der Veranstaltung finden im Stadion die ersten Meisterschaftsspiele der Nachwuchsmannschaften statt.