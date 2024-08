Die Riverkings setzen auch in der Bayernliga weiterhin auf den Nachwuchs

Landsberg. (PM Riverkings) Auch in der kommenden Saison werden die Riverkings neben den bereits etablierten Spielern im Seniorenbereich – auch wieder einige Nachwuchstalente aus...

Landsberg. (PM Riverkings) Auch in der kommenden Saison werden die Riverkings neben den bereits etablierten Spielern im Seniorenbereich – auch wieder einige Nachwuchstalente aus dem DNL-Team in der Bayernliga-Mannschaft einsetzen.

Cheftrainer Martin Hoffmann und der Trainerstab des U20-Teams können dabei auf einige junge Talente mit Potenzial zurückgreifen. Der HC Landsberg, als einer der 25 besten Vereine im Bereich Nachwuchsarbeit in Deutschland, gerade mit der U20 und der U17 Mannschaft in den Deutschen Nachwuchsliegen. Daher sehen es die Verantwortlichen als eine der Kernaufgaben an, diese Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen.

Vizepräsident Michael Grundei sagt: „Wir planen bei der ersten Mannschaft mit einem Kader von 18 bis 20 Feldspielern und wollen dadurch Plätze für unsere Nachwuchsspieler freihalten. Wir haben bereits letztes Jahr gezeigt, dass wir die Spieler dann auch konsequent einsetzen. Das ist unsere strategische Ausrichtung im Verein, und dafür wurden wir auch schon reichlich belohnt. U20-Spieler wie Korbinian Benz, Felix Merkle und Maxi Schadel, der in diesem Jahr immer noch U20-Spieler ist, haben bereits letztes Jahr gezeigt, dass sie sich nahtlos ins Team der ersten Mannschaft einfügen. Zum Ende der letzten Saison wurde ich bei einem Spiel von einem offiziellen Vertreter der Gegner gefragt, wo wir diese „Gitterritter“ eigentlich immer herziehen. Ich denke, hier trägt unser großes Engagement im Nachwuchsbereich Früchte. Uns macht es großen Spaß – Spieler, die wir über Jahre begleitet haben, dann in der ersten Mannschaft spielen zu sehen.“

Trainer Martin Hoffmann ergänzt: „Zu meiner Spielphilosophie – schnelles und intensives Eishockey zu spielen, passen die jungen Spieler sehr gut. Ich setze sie deshalb regelmäßig auch in Drucksituationen ein, erwarte im Gegenzug jedoch vollen Einsatz und maximale Leidenschaft. Die jungen Spieler sollen hier von unseren erfahrenen Spielern lernen. Allerdings betreiben wir Leistungssport, und der Erfolg steht absolut im Vordergrund. Wir glauben, dass wir einige Spieler haben, die ihren Weg im Seniorenbereich erfolgreich gehen können. Es ist immer wieder spannend, welche Spieler sich dieses Jahr im DNL-Spielbetrieb für die erste Mannschaft empfehlen werden. Wir freuen uns darauf, sie dann auf ihrem Weg ins Senioren-Hockey zu begleiten.“