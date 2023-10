Die Riverkings beenden Vorbereitung mit zwei Siegen

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Zu Beginn des Wochenendes gastierten die Mammuts aus Schongau im Landsberger Eisstadion. Beide Mannschaften bemühten sich von Beginn an,...

Landsberg. (PM HCL) Zu Beginn des Wochenendes gastierten die Mammuts aus Schongau im Landsberger Eisstadion.

Beide Mannschaften bemühten sich von Beginn an, immer wieder Offensivaktionen zu kreieren. Dies gelang zunächst den Hausherren etwas besser. Nach einigen guten Chancen traf Frantisek Wagner in der neunten Spielminute mit einer tollen Einzelleistung zum 1:0. Als in der 13. Minute Edgar Protcenko in Überzahl mit einem satten Schuss auf 2:0 erhöhen konnte, dachten die über 550 Zuschauer, die Riverkings können das Drittel souverän zu Ende spielen. Allerdings dauerte es keine 2 Minuten bis Felix Seelmann mit einem eigentlich harmlosen Schuss Torwart Michael Güßbacher zum Anschlusstreffer überwinden konnte. In der Folge erhöhte Schongau den Druck und kam dadurch immer wieder zu guten Chancen. Diese Möglichkeiten blieben allerdings allesamt ungenutzt. So ging man mit einer 2:1 Führung für die Hausherrn in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel konnte der HCL relativ schnell in Überzahl durch Florian Stauder auf 3:1 erhöhen, allerdings agierte man in der Folge wieder recht nachlässig und so konnte Schongau in der 25. Spielminute durch Newcomb auf 3:2 herankommen. Schongau war nach dem Tor weiter im Vorwärtsgang und teilweise nur mit größter Mühe zu stoppen. Als in der 29. Minute der Schiri auf Penalty für Schongau entschied, konnte sich Torwart Michael Güßbacher auszeichnen. Er parierte den Versuch von Felix Seelmann bravourös. Als das Spiel zu kippen drohte, erhöhte Maximilian Hermann nach schöner Vorarbeit von Wagner auf 4:2. In der 36. Minute erhöhte Wagner selbst dann sogar zum 5:3, bevor erneut beim HCL etwas Nachlässigkeit zu spüren war und Schongau zunächst durch Höfler zum 3:5 und dann kurz vor der Drittelpause durch Klein zum 4:5 verkürzen konnte. Im letzten Drittel glichen die Gäste durch Höfler dann sogar zum 5:5 aus. Die Riverkings versuchten jetzt wieder etwas konzentrierter nach vorne zu spielen und konnten so durch Lars Grözinger wieder mit 6:5 in Führung gehen. In der 46. Minute sorgte Dennis Neal für den 7:5 Endstand. Die 550 Zuschauer sahen ein torreiches Spiel in denen beide Teams zeigten, dass sie sich in der Bayernliga sicher auf Augenhöhe bewegen werden.

Im letzten Spiel der Vorbereitung auf die neue Saison traf der HC Landsberg auswärts auf den Nachbarn ESV Buchloe. Dabei erarbeiteten sich die Riverkings einiges an Chancen und hatten von Beginn an spielerisches Übergewicht. In der zehnten Spielminute nutzte Frantisek Wagner seine Chance und netzte ein zur eins zu null Führung. 5 Minuten später erhöhte Lars Grözinger zum zwei zu null. Der HCL schien zu diesem Zeitpunkt das Spiel im Griff zu haben. Allerdings kam auch Buchloer immer wieder zu ihren Chancen und so war es Alexander Krawczyk, der in Überzahl kurz vor der Pause auf zwei zu eins für die Gastgeber verkürzen konnte. Im zweiten Drittel agierten die Riverkings weiter offen, spielten nach vorne und ließen so zunächst Buchloe wenig Platz zum agieren. Gegen Mitte des Drittels erhöhte der HCL in Unterzahl durch Dennis Neal in der 27. Minute auf drei zu eins. Wenige Minuten später baute Frantisek Wagner mit seinem zweiten Treffer in der 30. Minute die Führung auf vier zu eins aus. Im letzten Drittel zeigte sich dann wieder das Problem der letzten Partien: Lag man in Führung, schlichen sich immer wieder kleine Nachlässigkeiten ein und so konnte der ESV Buchloe durch Schurr und Podrezov auf vier zu drei heran kommen und hatte durchaus die Möglichkeit noch den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Letztendlich blieb es dann doch beim vier zu drei Erfolg für den HC Landsberg. Mit fünf Siegen aus sechs Vorbereitungspielen beenden die Riverkings die Vorbereitungsphase durchaus erfolgreich.

Jetzt gilt es sich in den kommenden Tagen auf das erste Punktspiel der Bayernliga Saison in Grafing beim EHC Klostersee am kommenden Sonntag vorzubereiten. Mit dabei sollten dann auch wieder die angeschlagenen Edgar Protcenko, Markus Jänichen und Tobias Wedl sein.

