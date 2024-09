Die Rittner Saison startet mit einer Overtime-Niederlage im Derby

Meran. (PM Buam) Diese Niederlage ist sehr bitter: Die Rittner Buam SkyAlps haben zum Einstand der Alps Hockey League im Derby gegen den HC...

Meran. (PM Buam) Diese Niederlage ist sehr bitter: Die Rittner Buam SkyAlps haben zum Einstand der Alps Hockey League im Derby gegen den HC Meran Pircher einen 4:1-Vorsprung aus der Hand gegeben.

In der Meranarena mussten sich die Buam am Ende mit 5:4 in der Overtime geschlagen geben.

In der gut besuchten Meranarena legten die Rittner Buam SkyAlps zügig los, nach einem Abspielfehler tauchte Jakob Prast allein vor Meran-Goalie Rigoni auf, vergab aber (3.). Meran erzielte aber den ersten Treffer: Gellon schob nach einem Rebound ins leere Tor ein, zuvor hatte Furlong einen Carissimi-Schuss aus kürzester Distanz großartig abgewehrt, war beim Nachschuss aber machtlos (5.50). Es folgten einige Strafen auf beiden Seiten und im Vier-gegen-Vier schlugen die Buam zurück. Cuglietta startete den Konter, legte dann stark auf Szypula ab, der vor Rigoni eiskalt blieb (16.18). Direkt im Anschluss knallte ein Schuss von Gellon von der Querlatte auf die Torlinie und hinaus (17.), ehe Insam in der Schlussminute im Powerplay einen Pass von Hjorth direkt in das Tor hämmerte (19.10).

Das Mitteldrittel startete ganz nach Wunsch der Rittner Buam SkyAlps. Marzolini erspähte den hinter den Meraner Abwehrreihen lauernden Spinell, schickte ihn auf die Reise und die Rittner Nummer 22 vollendete den Konter mit dem 3:1 (23.16). Dann folgten hektische Minuten in der Meranarena. Immer wieder kam es zu kleineren Rangeleien, dementsprechend wurden von den Unparteiischen auch einige Strafen ausgeteilt. So hatten beide Teams mehrmals die Chance, im Powerplay den nächsten Treffer zu erzielen, doch immer wieder blieben alle Versuche an den beiden aufmerksamen Torhütern, Furlong im Kasten der Rittner und Rigoni im jenen der Meraner, hängen. So blieb es beim 3:1 nach zwei gespielten Dritteln.

Meran war damit im Schlussdrittel gefordert und legte stark los, blieb aber immer wieder am stark aufgelegten Furlong hängen. Zuerst parierte er einen Pisetta-Schuss aus dem tiefen Slot (43.), dann war er auch gegen Pietroniro am Posten (46.). Seine Vordermänner waren vor dem Tor kaltschnäuziger als die Gastgeber aus der Passerstadt: Nach einem Insam-Schuss von der blauen Linie schaltete Jakob Prast im Slot am schnellsten und schob den Puck zum 4:1 ins Tor (49.40). Meran kam durch einen Trivellato-Abfälscher aber zum Anschlusstreffer (53.13) und legte in doppelter Überzahl durch Pietroniro gleich das 3:4 nach (56.45). Tommasini perfektionierte die Aufholjagd dann mit dem 4:4 (57.57) und es ging in die Overtime. Zu allem Überfluss bekam Jakob Prast in der auch eine Strafe aufgebrummt und Merans Ishida sorgte per Direktabnahme für die Auftaktniederlage der Rittner Buam (63.04).

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 5:4 OT (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Tore: 1:0 Gellon (5.50), 1:1 Szypula (16.18), 1:2 Insam (19.10/PP1), 1:3 Spinell (23.16), 1:4 Jakob Prast (49.40), 2:4 Trivellato (53.13), 3:4 Pietroniro (56.45/PP2), 4:4 Tommasini (57.57/PP1), 5:4 Ishida (63.04/PP)