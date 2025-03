Die Rittner Buam SkyAlps ziehen ins Halbfinale ein

Klobenstein. (PM Buam) Halbfinale! Die Rittner Buam SkyAlps haben Spiel sieben gegen den HC Meran Pircher mit 7:2 gewonnen und sind damit eine Runde weiter.

Das Endspiel der Viertelfinalserie gegen die Meraner Adler war nach zwei Dritteln noch völlig ausgeglichen, im Schlussdrittel drehten die Buam aber auf und drei schnelle Tore brachen den Kampfgeist der Gäste.

Vor einer großartigen Kulisse – die Ritten Arena war auch aufgrund der Bedeutung dieser Partie ausgezeichnet besucht – starteten die Rittner Buam SkyAlps mit großem offensiven Elan in die Partie. Die ersten Schussversuche waren zwar noch kein Problem für Meran-Goalie Rigoni, dann musste er sich aber geschlagen geben. Larsen zog von der blauen Linie ab, Robert Öhler stellte sich vor Rigoni und fälschte unhaltbar ab (7.58). Vom wichtigen Führungstreffer beflügelt behielten die Buam auch das Zepter in der Hand und starteten mehrere Angriffe auf den Kasten von Rigoni. Einer besorgte dann auch das 2:0. Nach einem Bully im Offensivdrittel kam der Puck zu Szypula, der auf der rechten Seite einen Verteidiger ausspielte und ihn dann per Rückhand-Pass zu Lobis legte, der aus dem Slot erhöhte (15.46). Meran wankte zwar, kam im Startdritteln aber auch selbst einige Male vor das Tor. Alle Schussversuche wurden aber sicher von Furlong entschärft, sodass das erste Drittel beim Stand von 2:0 endete.

Das zweite Drittel begann dann gleich mit einem Powerplay der Gäste, das die Rittner Buam SkyAlps aber hervorragend killten. Meran war aber deutlich bissiger aus der Kabine gekommen und schnürte Ritten im Defensivdrittel ein. Bis zum ersten Treffer mussten die Meraner Fans auch nicht lange warten: Einen Distanzschuss konnte Furlong nicht festhalten, Trivellato rauschte von hinter dem Tor an und platzierte die Scheibe ins lange Eck (24.29). Dieser wichtige Anschlusstreffer beflügelte die Meraner, ließ aber auch Ritten aufwachen und beide Mannschaften erspielten sich gute Chancen. Einmal wuchs Rigoni über sich hinaus, im ersten Rittner Powerplay zog Insam von halblinker Position direkt ab, der Meraner Schlussmann machte sich aber ganz lang und hielt den Puck irgendwie draußen (28.). Auf der Gegenseite ließ sich auch Furlong lange nicht bezwingen, bis Meran zum zweiten Mal in Überzahl agierte. Wenige Sekunden vor Ablauf der Strafminuten schlugen die Gäste, die zuvor keinen Weg an den Rittner Penaltykillern vorbeifanden, zu. Chad Pietroniro zog über links vor das Tor, verfehlte beim ersten Schussversuch den Puck, brachte sich dadurch aber in eine noch bessere Position und beim zweiten Mal hängte er die Scheibe ins Kreuzeck (39.03). Damit war die Partie wieder ausgeglichen und ein heißes Schlussdrittel bahnte sich an.

Im Schlussdrittel fiel die Entscheidung per Dreifachschlag. Zuerst beförderte Spinell den Puck per Baseball-Schuss nach Larsen-Pfostentreffer ins Netz (45.30), dann legte Cuglietta mit einem Diagonalschuss nach (48.03) und zu guter Letzt war Manuel Öhler aus kurzer Distanz zur Stelle (49.04). Meran wankte gehörig und fing sich im Powerplay das 2:6 durch Cuglietta (53.32), der einen Schuss von Insam abfälschte. Ein Empty-Netter von Spinell war dann die Vorentscheidung (55.30) und auch der Endstand eines herausragenden Rittern Schlussdrittels. Der Gegner für das Halbfinale steht auch schon fest: Ab Dienstag treffen die Rittner Buam SkyAlps auf den HDD SIJ Acroni Jesenice.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 7

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher 7:2 (2:0, 0:2, 5:0)

Tore: 1:0 Robert Öhler (7.58), 2:0 Lobis (15.46), 2:1 Trivellato (24.29), 2:2 Chad Pietroniro (39.03/PP1), 3:2 Spinell (45.30), 4:2 Cuglietta (48.03), 5:2 Manuel Öhler (49.04), 6:2 Cuglietta (53.32/PP1), 7:2 Spinell (55.30)

Stand in der Viertelfinalserie: 4:3 (3:0, 4:3, 3:4, 5:2, 1:2 OT, 0:2, 7:2)

