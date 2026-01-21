Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Die Rittner Buam SkyAlps straucheln gegen Bregenzerwald

21. Januar 2026
Robert Öhler - © Max Pattis
Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben am Dienstagabend einen Dämpfer kassiert.

In der Ritten Arena unterlagen die Blau-Roten dem EC Bregenzerwald nach einem schwungvollen und harten Spiel mit 1:2.

Für die Rittner Buam SkyAlps, die ohne Patrick Madsen und Diego Cuglietta auskommen mussten, ging es gleich gut los, denn sie starteten mit aggressivem Forechecking und dominierten die ersten Spielminuten. Zunächst knallte Insam den Puck noch an die Latte (2.), dann war Ritten aber erfolgreich. Bei einem Konter hatte Welychka das Auge für den mitgelaufenen Robert Öhler, der sicher zum 1:0 einschob (6.10). Der Motor von Bregenzerwald wurde aber zusehends wärmer und die Vorarlberger erspielten sich in der Folge mehrere Hochkaräter, bei denen Furlong aber stets am Posten war. Ritten lauerte hingegen auf Konter und kam das ein oder andere Mal gefährlich vor das Tor der Gäste, scheiterte aber an dessen Goalie Widhalm. In der Schlussphase stand Bregenzerwald erstmals im Powerplay auf dem Eis und gerade einmal acht Sekunden nach dem Start der zwei Minuten schoss Lipsbergs gekonnt ins lange Eck zum 1:1-Pausenstand (18.15).

Im zweiten Drittel gab es einen offenen Schlagabtausch zu sehen, in dem Ritten gleich zwei Mal im Powerplay auf dem Eis stand. Im ersten passierte noch nicht viel, im zweiten hatten die Buam aber jede Menge Chancen, bei denen aber das letzte Quäntchen Glück fehlte, um in Führung zu gehen. Dann machte sich Ritten das Leben selbst schwer mit einigen teils unnötigen Strafen, sodass die Gastgeber sogar im Drei-gegen-Fünf verteidigen mussten. Und dann schlug Bregenzerwald auch zu mit Kramer, der aus der zweiten Reihe ins kurze Eck traf und die Österreicher in Führung brachte (33.40). Während Lipsbergs indes gleich zwei Mal im Aluminium-Pech war, konnte Ritten insbesondere in der Schlussphase des zweiten Drittels auftrumpfen, doch wieder fand kein Puck an Widhalm vorbei.

Diese Energie nahm Ritten auch ins Schlussdrittel mit. Insbesondere in einem Powerplay war die große Chance zum Ausgleich da. Zuerst parierte Widhalm gegen Alderson stark (49.), dann schoss der Kanadier im Dienste der Rittner Buam SkyAlps neben das leere Tor vorbei (50.). Bregenzerwald meldete sich im Angriff hingegen nur noch selten zu Wort und konzentrierte sich mehr auf das Verwalten des Ergebnisses. In den Schlussminuten warfen die Buam noch einmal alles nach vorne, mussten das aber wegen einer Strafe gegen March unterbrechen. So hatten sie Furlong nur für 30 Sekunden mit einem sechsten Feldspieler ausgetauscht, was zu wenig war: Bregenzerwald brachte den Sieg über die Zeit und ließ die Buam leer ausgehen.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Tore: 1:0 Robert Öhler (6.10), 1:1 Lipsbergs (18.15/PP1), 1:2 Kramer (33.40/PP2)

