Die Rittner Buam SkyAlps stehen in der dritten Continental-Cup-Runde

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps fahren im November zur dritten Runde des IIHF Continental Cups in der Slowakei. Dank des 5:3-Triumphes gegen...

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps fahren im November zur dritten Runde des IIHF Continental Cups in der Slowakei.

Dank des 5:3-Triumphes gegen HDD SIJ Acroni Jesenice haben sich die Blau-Roten am Sonntag den Gruppensieg geholt. Im Nachmittagsspiel zwischen Sokil Kyiv und KHL Sisak (2:4) ging es hingegen nur mehr um den dritten Platz.

Das Duell zwischen den Rittner Buam SkyAlps und Jesenice hat schon viel Geschichte, in den vergangenen Jahren haben sich die beiden Teams zahlreiche epische Schlachten geliefert. Die Rivalität war auch am Sonntagabend sofort spürbar, beide Mannschaften spielten mit viel Härte und immer wieder wurden Nickeligkeiten ausgetauscht. Das beirrte die Buam nicht, die im ersten Powerplay in Führung gingen: Szypula nahm aus halbrechter Position Maß und nagelte den Puck ins kurze Kreuzeck (5.57). Danach waren die Buam in doppelter Unterzahl auf dem Eis, schafften es aber irgendwie, alle Schüsse der Slowenen abzuwehren. Dafür machte es Slivnik gegen Ende des Startdrittels besser, sein Schuss aus der zweiten Reihe flog genau ins linke Eck (15.17). In der Schlussminute hätten Manuel Öhler und Lobis auf 2:1 stellen können, doch Jesenice-Goalie Us war jeweils mit den Schonern zur Stelle (19.).

Dafür klappte es gleich nach Wiederbeginn, als Giacomuzzi von Manuel Öhler im tiefen Slot freigespiet wurde und per Onetimer auf 2:1 stellte (21.16). Eineinhalb Minuten später ertönte die Torsirene der Rittner erneut. Cuglietta und Lobis starteten gemeinsam einen Konter, letzterer verwertete dann ins leere Tor – ein sehr schön herausgespielter Treffer (22.47). Die Partie wurde in der Zwischenzeit immer ruppiger und als zuerst Svetina und dann Sillanpaa auf 3:3 stellte – zuerst nach einem Breakaway (27.34), dann im Powerplay per Abfälscher (31.26) – war die Partie wieder offen. Das machte die Rittner Buam etwas nervös und sie fädelten sich immer wieder unnötige Zeitstrafen ein, die aber ohne weiteren Gegentreffer blieben. So sollte das dritte Drittel den Gruppensieger entscheiden.

Im Schlussdrittel hatten beide Mannschaften zunächst Schwierigkeiten und kamen nur selten gefährlich vor das Tor, weil beide Teams hinten nichts riskieren wollten. Doch dann passierte Us ein verheerender Schnitzer: Er verfehlte den Puck mit seiner Kelle, Kevin Fink avancierte zum Nutznießer und schob zum 4:3 ins leere Tor ein (50.56). Das beflügelte die Buam, die daraufhin mehrmals den fünften Treffer auf dem Schläger hatten. Der Sieg besiegelt wurde dann von Cuglietta, der von Lobis schön in die Tiefe geschickt wurde und allein vor Us eiskalt blieb (58.06). Jesenice kam nicht mehr ran und damit stand fest: Die Rittner Buam SkyAlps fahren vom 15. bis 17. November zur dritten Runde nach Zilina in der Slowakei.

Sisak holt ersten Sieg zum Abschluss

Handelte es sich beim Abendspiel um das Finale um den Aufstieg in die 3. Runde des IIHF Continental Cups, so war die Nachmittagspartie zwischen Sokil Kiew und KHL Sisak das Match um Platz 3 des Turniers in Klobenstein. Eine Partie, die der kroatische Alps-Hockey-League-Klub mit 4:2 für sich entschied. In Führung war zunächst aber Kiew gegangen, als Romashchenko in Überzahl eine schöne Puck-Stafette zum 1:0 abschloss. Die Freude der Ukrainer währte aber nicht lange, denn Mitte des Startdrittels glich Sisak aus. Dostalek behielt vor dem gegnerischen Gehäuse die Nerven und traf aus kürzester Distanz zum 1:1. Kurz darauf scheiterte Kiews Sidorenko an der Torumrandung (12.), ehe es 57 Sekunden vor Ende des ersten Spielabschnitts Mikkola besser machte und Sisak mit einem verdeckten Schuss von der Blauen Linie erstmals in Führung brachte.

Im Mitteldrittel blieb Vito Idzan am Pfosten hängen, ehe nur wenige Augenblicke später Bruno Idzan im Fallen auf 3:1 aus Sicht der Kroaten stellte. Es war einer der wenigen Höhepunkte in einer rasanten und kurzweiligen Spielzeit. Das Schlussdrittel begann furios, denn nach gerade einmal 64 Sekunden verkürzte Sidorenko auf 2:3. Damit war Sokil Kiew wieder dran und hatte in der 47. Minute Pech, als Yanishevskiyi den Pfosten traf. Die Entscheidung fiel rund vier Minuten vor Schluss, als Malenica im Slot lauerte und den 4:2-Siegtreffer erzielte.

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Tore: 1:0 Szypula (5.57/PP1), 1:1 Slivnik (15.17), 2:1 Giacomuzzi (21.16), 3:1 Lobis (22.47), 3:2 Svetina (27.34), 3:3 Svetina (31.26/PP1), 4:3 Kevin Fink (50.56), 5:3 Cuglietta (58.06)

Sokil Kyiv – KHL Sisak 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Tore: 1:0 Romashchenko (3.55/PP1), 1:1 Dostalek (9.35), 1:2 Mikkola (19.03), 1:3 Bruno Idzan (24.22), 2:3 Sidorenko (41.04), 2:4 Malenica (56.06)

Abschlusstabelle IIHF Continental Cup am Ritten:

1. Rittner Buam SkyAlps (9 Punkte)

2. HDD SIJ Acroni Jesenice (6)

3. KHL Sisak (3)

4. Sokil Kyiv (0)