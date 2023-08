Die Rittner Buam SkyAlps siegen zum Turnierauftakt in Meran

Artikel anhören Meran. (PM Buam) Die Testspielserie der Rittner Buam SkyAlps hat beim Hansjörg Brunner Memorial Cup in Meran mit einem Sieg begonnen. In...

Meran. (PM Buam) Die Testspielserie der Rittner Buam SkyAlps hat beim Hansjörg Brunner Memorial Cup in Meran mit einem Sieg begonnen.

In der Meranarena setzte sich die Tuomie-Truppe gegen Gastgeber HC Meran Pircher mit 4:3 durch.

Dabei gelangen gleich zwei Rittner Spielern ihre ersten Tore im Trikot der Buam. Aber von Anfang an. Nach nicht einmal vier Minuten brachte Tomasini die Meraner mit 1:0 in Führung (3.45). Mit einem Doppelschlag stellten die Buam das Ergebnis aber auf den Kopf. Zuerst glich Simon Kostner aus (10.28), dann erhöhte Alex Oberrauch – ein Spieler aus dem Farmteam des SV Kaltern – mit seinem ersten Treffer für Ritten auf 2:1 (12.05). Im Powerplay schaffte Gellon aber kurz vor der ersten Drittelpause den Ausgleich für den HC Meran (19.57).

Im zweiten Drittel markierte ein Rittner Neuzugang, der Kanadier Max Coatta, seinen ersten Treffer und erhöhte auf 3:2 (21.43). Lois Fink stellte gar auf 4:2 (37.18), sodass es im letzten Drittel galt, die Führung zu verwalten. Das schafften die Rittner auch, obwohl sie sich ganze vier Zwei-Minuten-Strafen einhandelten. In einem Powerplay gelang Nolan auch der 3:4-Anschlusstreffer für Meran (59.05), für ein Comeback war es aber schon zu spät.

Schon am Samstag geht es für die Rittner Buam SkyAlps beim Vorbereitungsturnier in Meran mit dem zweiten und letzten Spiel weiter. Um 15 Uhr treffen Simon Kostner & Co. auf den Schweizer Zweitligisten EHC Winterthur.

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Tore: 1:0 Tomasini (3.45), 1:1 Simon Kostner (10.28), 1:2 Oberrauch (12.05), 2:2 Gellon (19.57/PP), 2:3 Coatta (21.43), 2:4 Lois Fink (37.18), 3:4 Nolan (59.05/PP)

