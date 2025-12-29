Die Rittner Buam SkyAlps schlagen ihren Angstgegner

Klobenstein. (PM Buam) Endlich dÃ¼rfen die Rittner Buam SkyAlps in dieser Saison auch Ã¼ber einen Sieg gegen den EC Die Adler Stadtwerke KitzbÃ¼hel jubeln.

Am Sonntagabend setzten sich die Blau-Roten gegen die Nordtiroler mit 4:2 durch und verabschieden sich gleichzeitig mit einem Sieg vom Jahr 2025 aus der heimischen Ritten Arena.

Im ersten Drittel des brisanten Duells zwischen dem TabellenfÃ¼nften Rittner Buam SkyAlps und dem Tabellenvierten EC Die Adler Stadtwerke KitzbÃ¼hel waren an sich die GÃ¤ste aus Nordtirol tonangebend. Mit vielen SchÃ¼ssen, insbesondere aus der zweiten Reihe, zwangen sie Furlong immer wieder zu Paraden. Doch das erste Tor machte Ritten in einem sauber gespielten Powerplay durch Kostner, der nach einem Schuss von Felicetti abstaubte (5.57). Diese FÃ¼hrung hielt eine Weile, bis Loshing einen Schuss von Insam an der eigenen blauen Linie blockte, zum Breakaway startete und vor Furlong eiskalt blieb (14.43). Doch die Buam antworteten perfekt: Die dritte Linie eroberte den Puck in der neutralen Zone, Robert Ã–hler behielt im Drei-gegen-Zwei die Ãœbersicht und nahm von der linken Seite MaÃŸ, sein Schuss passte genau im langen Eck (15.46). Damit blieb Ritten bis zum Drittelende in FÃ¼hrung.

Die Rittner Buam SkyAlps schafften es im zweiten Drittel, mit den KitzbÃ¼helern auch auf dem Eis besser mitzuhalten und es entwickelte sich ein spannendes Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten, wobei zunÃ¤chst stets die TorhÃ¼ter, Furlong von Ritten und Mc Collum von KitzbÃ¼hel, parieren konnten. Nach einem Rittner Powerplay, das ohne Tor blieb, fiel aber der nÃ¤chste Treffer fÃ¼r die Buam: Madsen zog Ã¼ber links bis vor das Tor der GÃ¤ste, sein Schussversuch landete per Reboud vor Fink, der ins kurze Eck abstaubte (29.49). Nach dem 3:1 flachte die Partie aber zusehends ab, Ritten versuchte geschickt, so viel Zeit wie mÃ¶glich von der Uhr zu nehmen und KitzbÃ¼hel leistete sich einige individuelle Fehler, die gute Chancen kosteten. So Ã¤nderte sich bis zur zweiten Drittelsirene nichts mehr am Ergebnis.

KitzbÃ¼hel musste im Schlussdrittel also einen RÃ¼ckstand von zwei Toren aufholen, um noch einmal ranzukommen. Besonders gefÃ¤hrlich wurden sie in den Powerplays. Das erste killte Ritten zwar noch, im zweiten war dann aber Loshing zur Stelle, der einen Rebound zu seinem zweiten Treffer des Tages im Tor versenkte (51.20). Vom Tor beflÃ¼gelt drÃ¼ckten die GÃ¤ste auf den Ausgleich, waren auch noch einmal in Ãœberzahl am Eis, doch Ritten verteidigte mit dem Messer zwischen den ZÃ¤hnen. So tickte die Uhr nach unten und 15 Sekunden vor Schluss versenkte Fink den Puck im leeren Tor zum Endstand von 4:2 (59.45). Damit haben die Rittner Buam SkyAlps in einer sehr wichtige Woche die volle Punkteausbeute von sechs ZÃ¤hlern gegen Bregenzerwald und KitzbÃ¼hel geholt.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps â€“ EC Die Adler Stadtwerke KitzbÃ¼hel 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 Kostner (5.57/PP1), 1:1 Loshing (14.43), 2:1 Robert Ã–hler (15.46), 3:1 Fink (29.49), 3:2 Loshing (51.20/PP1), 4:2 Fink (59.45/EN)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!