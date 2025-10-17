Die Rittner Buam SkyAlps schlagen die Unterland Cavaliers in der Overtime

Neumarkt. (PM Buam) Das Auswärts-Derby gegen die Hockey Unterland Cavaliers ist für die Rittner Buam SkyAlps mit einem Sieg in der Overtime zu Ende gegangen.

Am Donnerstagabend besorgte Simon Kostner den Blau-Roten in der Neumarkter Würth Arena mit dem 2:1-Treffer in der Verlängerung nach einer ausgeglichenen Partie den Extrapunkt.

Die zwei Mannschaften gaben von Anfang an Vollgas und im ersten Drittel gab es Chancen auf beiden Seiten, die aber allesamt ohne Erfolg blieben. Als Curti für die Cavaliers auf die Strafbank musste, hatte Ritten die Chance im Powerplay, dieses nutzten sie aber nicht aus. Auf beiden Seiten ragten die Torhüter heraus, Colin Furlong im Rittner Kasten mit zehn Paraden, unter anderem eine gegen Brighenti in der sechsten Minute. Auf der Gegenseite war aber auch Giovanelli hellwach, in der siebten Minute parierte er gegen Welychka nach Cuglietta-Assist. Die restlichen Angriffsversuche blieben ebenfalls erfolglos, sodass es beim 0:0 in die Kabinen ging.

Die Rittner Buam SkyAlps kamen mit viel Elan aus der Kabine und gingen in der ersten Minute des zweiten Drittels in Führung. Von hinter dem Tor spielte Crespi zu Kevin Fink, der aus spitzem Winkel auf 1:0 stellte (20.39). In den folgenden Minuten machte Ritten weiter Druck, doch auch zwei Powerplays brachten nicht den nächsten Treffer, weil Giovanelli immer wieder mit Paraden dazwischenfunkte. Die Cavaliers kamen dem Ausgleich in der 35. Minute nahe, als Galimberti Furlong zu einer Glanzparade zwang.

Im Schlussdrittel standen sich beide Mannschaften ebenbürtig gegenüber. Die beste Chance der Rittner Buam SkyAlps vergab Robert Öhler in der 45. Minute, er schaffte es nicht, das Tor zu treffen. Das bestraften die Gastgeber mit dem Ausgleichstreffer durch Gabriel Zerbetto, der die nicht sortierte Abwehr der Buam ausnutzte und im Slot freistehend zum 1:1 traf (48.42). In den folgenden Minuten wollte Ritten die passende Antwort finden, schaffte dies aber nicht und es ging in die Overtime. In der traf dann Kostner zum 2:1-Endstand, nachdem er eine Direktabnahme nach Assist von Madsen ins Tor beförderte (62.30). So holten sich die Rittner den Extrapunkt.

Das nächste Spiel der Rittner Buam SkyAlps ist wieder ein Derby. Am Samstag empfangen die Blau-Roten um 18 Uhr den HC Meran Pircher in der Ritten Arena. Dann geht es wieder um Punkte für die Alps Hockey League und die IHL Serie A.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Tore: 0:1 Kevin Fink (20.39), 1:1 Gabriel Zerbetto (48.42), 1:2 Kostner (62.30)

