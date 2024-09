Die Rittner Buam SkyAlps pochen zu Hause auf den ersten Saisonsieg

Klobenstein. (PM Buam) In dieser Woche stehen in der Ritten Arena gleich zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Donnerstag empfangen die Rittner Buam SkyAlps...

Am Donnerstag empfangen die Rittner Buam SkyAlps um 20 Uhr den EK Die Zeller Eisbären auf dem Südtiroler Hochplateau, am Samstag sind die Hockey Unterland Cavaliers um 18 Uhr auf dem Ritten zu Gast.

Der Auftakt in der Alps Hockey League ist gemacht. Im ersten Saisonspiel mussten sich die Rittner Buam SkyAlps gegen den HC Meran Pircher mit 4:5 in der Overtime geschlagen geben, nachdem die Jamie-Russell-Truppe im Schlussdrittel eine 4:1-Führung aus der Hand gegeben hatten. „Wir sind in der Schlussphase wohl etwas zu überheblich geworden und haben unnötige Strafen genommen“, blickt Angreifer Jakob Prast auf das Südtiroler Derby zurück, in welchem er das zwischenzeitliche 4:1 erzielt hatte. Er wirft aber gleich nach: „Wir haben über unsere Fehler gesprochen und ich bin mir sicher, dass wir daraus gelernt haben.“

Nun ist der Blick der Blau-Roten auch schon auf die nächsten Duelle gerichtet. Mit den Zeller Eisbären und den Unterland Cavaliers kommen zwei Teams auf den Ritten, welche es in der vergangenen Saison beide in das Playoff-Viertelfinale geschafft haben. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel. Zell am See wird sicher wieder eine starke Mannschaft haben, gegen die es nicht einfach wird. Unterland ist schwieriger einzuschätzen, sie spielen ja mit vielen jungen Einheimischen. Aber auch vor ihnen sind wir gewarnt“, sagt Prast. Für diese Unterfangen müssen er und seine Mannschaft aber auf Sebastiano Soracreppa und Diego Cuglietta verzichten, beide fallen verletzungsbedingt aus. Dafür könnte Manuel Öhler nach überstandener Verletzung wieder in den Kader zurückkehren.

Alps Hockey League 2024/25

Donnerstag, 26. September – 20 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären

Samstag, 28. September – 18 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers