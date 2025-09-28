Die Rittner Buam SkyAlps müssen eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen

Klobenstein. (PM Buam) Auch das zweite Südtiroler Derby dieser Woche haben die Rittner Buam SkyAlps verloren.

Am Samstagabend mussten sie sich in der Ritten Arena den Hockey Unterland Cavaliers nach einer schwachen Leistung mit 2:3 geschlagen geben.

Das Südtiroler Derby begann sehr zerfahren, mit Fehlpässen von beiden Mannschaften, wodurch es zunächst keine großen Chancen gab. Bis Unterlands estnischer Neuzugang Erik Potsinok ein Solo startete, die Rittner Abwehrreihe problemlos durchquerte und den Puck eiskalt in das lange Eck zimmerte (6.41). Der Gegentreffer wirkte bei den Rittner Buam SkyAlps zunächst als Aufwacher, die Blau-Roten kamen zu ein paar Chancen, die aber allesamt kein Problem für Cavaliers-Goalie Giovanelli darstellten. Die Gäste zeigten im Startdrittel defensiv ohnehin eine sehr konzentrierte Leistungen und nutzten die Möglichkeiten, die sie sich herausspielten, eiskalt. Wie beim 2:0, als Gabriel Zerbetto nach einem Bully aus der Drehung einfach einmal abzog und die Scheibe genau ins kurze Eck rutschte (16.36). Ritten fand darauf keine Antwort und riskierte, noch einen Gegentreffer zu kassieren, rettete den 0:2-Rückstand aber in die erste Drittelpause.

Auch nach Wiederbeginn hatten die Rittner Buam SkyAlps Mühe, in die Partie zu finden. Insbesondere das Passspiel war im Südtiroler Derby fehleranfällig, wodurch die Cavaliers immer wieder zu Chancen kamen, aber stets in Furlong ihren Meister fanden. Als dann Marek Potsinok für zwei Minuten in die Kühlbox geschickt wurde, hatte Ritten die große Chance, im Powerplay eine Antwort zu finden. Doch auch im Überzahlspiel lief es für die Blau-Roten nicht und die zwei Minuten verstrichen ohne größere Aufreger, einzig ein Weitschuss von Crespi (29.) sorgte für etwas Gefahr. Es brauchte wohl einen Geistesblitz für den Anschlusstreffer und der kam dann auch: Cuglietta eroberte sich in der Mitte der Eisfläche den Puck, schlug zwei Haken und blieb vor Giovanelli eiskalt (35.26). Gegen Ende des Mitteldrittels hatte dann auch Unterland eine Powerplay-Möglichkeit, trotz zahlreicher Schüsse fiel aber kein weiterer Treffer.

Die Lage verschärfte sich für die Rittner Buam SkyAlps im Schlussdrittel. Eine Strafe schafften die Buam noch zu killen, doch gerade als Graf von der Box zurück auf das Eis kehrte, hatte Erik Potsinok das Auge für seinen Zwillingsbruder Marek Potsinok, der Furlong zum 1:3 das Nachsehen gab (47.01). Nun waren die Buam gefordert und warfen in der Folge auch alles nach vorne, was ihnen zunächst das 2:3 durch Cuglietta (sein Schuss von halbrechts landete im Powerplay genau im kurzen Kreuzeck, 52.23) bescherte. Auch in den Schlussminuten war Ritten am Drücker und ein Powerplay in den letzten beiden Minuten spielten sie im Sechs-gegen-Vier. Doch ein Treffer wollte nicht mehr fallen und die zweite Derbyniederlage in Folge war besiegelt.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Tore: 0:1 Erik Potsinok (6.41), 0:2 Gabriel Zerbetto (16.36), 1:2 Cuglietta (35.26), 1:3 Marek Potsinok (47.01), 2:3 Cuglietta (52.23/PP1)

