Die Rittner Buam SkyAlps machen das halbe Dutzend voll

Artikel anhören Klagenfurt. (PM Buam) Sechster Sieg in Serie! Die Rittner Buam SkyAlps haben sich nach der Länderspielpause den nächsten Dreier gesichert. Im Auswärtsspiel...

Klagenfurt. (PM Buam) Sechster Sieg in Serie! Die Rittner Buam SkyAlps haben sich nach der Länderspielpause den nächsten Dreier gesichert.

Im Auswärtsspiel gegen das EC KAC Future Team triumphierte die Tray-Tuomie-Truppe mit 5:1.

Die Rittner Buam SkyAlps, die die Reise nach Klagenfurt ohne den verletzten Lois Fink angetreten waren, gaben gegen das Tabellenschlusslicht der Alps Hockey League von Anfang an Gas und versuchten, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. So spielte sich der Großteil des ersten Drittels auch vor dem Klagenfurter Tor ab. Nach fast genau zehn Minuten fiel die Führung für die Buam: Kevin Fink sah, dass Coatta sich im Slot schön freigestellt hatte, passte und der US-Amerikaner ließ sich nicht zwei Mal bitten (9.55). Die beste und auch einzige richtig gute Chance der Klagenfurter gab es in der 17. Minute zu sehen, als Malle einen satten Schuss ins Außennetz setzte.

Gleich einmal nach Wiederbeginn musste Valentini wegen hohen Stocks für zwei Minuten auf die Strafbank und Klagenfurt witterte die Chance auf den Ausgleich. Ausgerechnet in den letzten Sekunden im Powerplay passierte es auch: Einen Schuss von Piuk parierte Furlong, der Puck rutschte aber dennoch irgendwie über die Linie (25.57). Danach wurde das Mitteldrittel umkämpft und mitunter auch hektisch, die besten Chancen vergaben Lobis (29.), Slivnik (32.) und eine Doppelmöglichkeit von Giacomuzzi und Robert Öhler (34.). Kurz vor der zweiten Drittelpause gingen die Buam aber wieder in Führung: Spinell spielte den anstürmenden Giacomuzzi herrlich frei, der Klagenfurt-Goalie Kropiunig mit einem One-Timer das Nachsehen gab (39.14).

Im Schlussdrittel stemmte sich Klagenfurt gegen den Rückstand, die besseren Chancen hatten aber die Buam. So vergaben Julian Kostner nach Lobis-Ablage (41.), Prast nach einem Abpraller (46.) und Robert Öhler allein vor Kropiunig (49.). Dann klappte es aber mit dem dritten Treffer. Der Puck blieb nach einem Check vor Julian Kostner liegen, der alleine vor das Klagenfurter Tor zog und auf 3:1 für die Rittner stellte (50.33). Zwei darauffolgende blitzsaubere Penaltykillings brachen den Kampfgeist der Gastgeber und ebneten den Buam den Weg zum Sieg. Die Empty-Net-Treffer von Quinz (58.27) und Amorosa (59.25) schraubten das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe.

EC KAC Future Team – Rittner Buam SkyAlps 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Tore: 0:1 Coatta (9.55), 1:1 Piuk (25.57/PP), 1:2 Giacomuzzi (39.14), 1:3 Julian Kostner (50.33), 1:4 Quinz (58.27/EN), 1:5 Amorosa (59.25/EN)

