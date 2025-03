Die Rittner Buam SkyAlps legen im Playoff mit einem Zu-Null-Erfolg los

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind am Samstagabend mit einem 3:0-Sieg in die Viertelfinalserie gegen den HC Meran Pircher gestartet.

Das Team von Jamie Russell zeigte vor heimischem Publikum eine vor allem defensiv abgeklärte Leistung und durfte sich zudem über ein Shutout von Goalie Colin Furlong freuen. Spiel zwei steigt am Dienstagabend ab 20.30 Uhr in Meran.

Das erste Drittel begann, wie es sich für ein Playoff-Match gehört, sehr rassig. Beide Mannschaften versuchten, die Fehlerquote möglichst gering zu halten und unnötige Strafen zu vermeiden. Das gelang den beiden Kontrahenten weitgehend, in den ersten 20 Minuten musste nur Kevin Fink in die Kühlbox – jedoch ohne Folgen. Die Gastgeber hatten mit Simon Kostner und Manuel Öhler zwei Hochkaräter zur 1:0-Führung, doch die beiden Angreifer schossen die Scheibe vorbei. Also musste es Marco Insam richten. Der Verteidiger kam von der Bank, als die Scheibe auf Rittens Nummer 88 zuglitt und mit einem satten, verdeckten Schuss gab er dem starken Rigoni das Nachsehen (13.40). Danach wurden die Adler auffälliger, bissen sich am blendend aufgelegten Furlong jedoch die Zähne aus. Es blieb bis zur Sirene bei der knappen 1:0-Führung für die Blau-Roten.

Das Mitteldrittel hatte mit den ersten 20 Minuten wenig gemein. Die Partie plätscherte dahin, spielerische Höhepunkte waren rar gesät. Beide Mannschaften kamen zu einigen Schuss-Chancen, die den Goalies jedoch keine Schwierigkeiten bereiteten. In der 34. Minute zog Ritten die zweite Strafzeit, Lang musste für zwei Minuten vom Eis. Doch auch das zweite Penalty-Killing der Hausherren war exzellent. Dann, knapp eineinhalb Minuten vor Ende des zweiten Abschnitts, das 2:0 für die Rittner Buam SkyAlps. Alan Lobis schnappte sich in der neutralen Zone die Scheibe, machte einen Haken und gab dem unglücklichen Rigoni mit einem präzisen, aber neuerlich verdeckten Handgelenksschuss das Nachsehen (38.36).

Der HC Meran drückte im Schlussdrittel vehement auf den Anschlusstreffer. Die Adler kamen auch zu Chancen, doch das Abwehrbollwerk um Goalie Colin Furlong hielt. Ritten wartete auf einen Konter, um die Entscheidung herbeizuführen. Und so kam es auch: Simon Kostner bekam das Spielgerät und überwand Rigoni mit einem satten Schuss genau ins Kreuzeck (57.43). Gleich im Anschluss kam es zu mehreren kleinen Handgemengen, weil Manuel Öhler nach einem Schubser eines Meraners gegen Rigoni geprallt war. Doch die Unparteiischen hatten letzten Endes alles im Griff. Meran warf in den letzten beiden Spielminuten alles nach vorne, nahm auch den Torhüter vom Eis, doch am Resultat änderte sich nichts mehr.

Die Viertelfinalserie zwischen den Rittner Buam SkyAlps und dem HC Meran Pircher wird am Dienstag, 11. März um 20.30 Uhr in der Passerstadt fortgesetzt. Spiel 3 steigt hingegen am Donnerstag, 13. März ab 20 Uhr wieder in der Ritten Arena.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 1

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 Marco Insam (13.40), 2:0 Alan Lobis (38.36), 3:0 Simon Kostner (57.43)

Stand in der Viertelfinalserie: 1:0 (3:0)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV