Die Rittner Buam SkyAlps kassieren in Sterzing eine Niederlage

Sterzing. (PM Buam) Im vorletzten Testspiel gab es für die Rittner Buam SkyAlps eine deftige Niederlage.

Gegen die Südtiroler Alps-Hockey-League-Konkurrenten mussten sich die Blau-Roten in der Weihenstephan Arena in Sterzing mit 1:5 geschlagen geben.

Schon im ersten Drittel langten die Hausherren gleich zwei Mal zu. Sanvido erzielte in der sechsten Minute das 1:0, Zecchetto erhöhte in der 14. Minute noch weiter. Im Mitteldrittel waren es dann wieder die Sterzinger Wildpferde, die trafen. Hackhofer bugsierte die Hartgummischeibe in der 35. Minute hinter Furlong ins Tor. Im Schlussdrittel entschied dann Conci mit dem 4:0 endgültig die Partie (45.). Postwendend kam Lang zwar zum Anschlusstreffer (46.), doch das 5:1 von Zecchetto gab den Rittner Buam SkyAlps den Rest (49.).

Schon am Samstag haben die Buam aber die Chance zur Revanche. Um 18 Uhr empfangen sie die Broncos auf dem Ritten. Dabei wird auch die Mannschaft dem Publikum offiziell vorgestellt, außerdem startet der Abo-Verkauf für die anstehende Saison.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Tore: 1:0 Sanvido (6.), 2:0 Zecchetto (14.), 3:0 Hackhofer (35.), 4:0 Conci (45.), 4:1 Lang (46.), 5:1 Zecchetto (49.)

