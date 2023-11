Die Rittner Buam SkyAlps holen sich Revanche und TabellenfÃ¼hrung

Artikel anhören Lustenau. (PM Buam) Die 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen den EHC Lustenau stieß einigen Spielern der Rittner Buam SkyAlps bitter auf. Nun haben...

Nun haben sie aber Revanche genommen: Am Sonntagabend schlugen Simon Kostner & Co. die Österreicher auswärts mit einem 7:3, fixierten den achten Sieg in Folge und sind nun Tabellenführer in der Alps Hockey League.

Das Spiel begann denkbar schlecht für die Rittner Buam SkyAlps. Nach nicht einmal zwei Minuten startete Wennlund zum Breakaway, überraschte die Rittner Abwehr und blieb vor Furlong eiskalt – 1:0 für die Gastgeber (1.39). Die Buam ließen sich davon aber nicht aus der Fassung bringen und drückten auf den Ausgleich. Im ersten Powerplay des Abends traf Szypula zuerst noch den Pfosten (9.), direkt danach machte es Amorosa aber besser und traf mit einem satten Schuss zum 1:1 (9.35). Das 2:1 durch Lobis, welcher von der rechten Seite sehenswert einnetzte (12.59), kippte das Ergebnis. In der 16. Minute startete Schmeiser zum Konter, dieses Mal blieb Furlong aber der Sieger beim Breakaway und hielt das 2:1-Drittelergebnis fest.

In einem hart umkämpften Mitteldrittel mussten Rittens Penaltykiller zunächst zwei Schichten belegen, kassierten in Unterzahl aber keinen Gegentreffer. Dafür gab die Offensivabteilung ab Mitte des Spielabschnitts richtig Gas. Zuerst besorgte Szypula mit einem Traumtor, bei welchem er die Lustenauer Defensive wie Slalomstangen austanzte, das 3:1 (28.58), dann passte der Kanadier auf Julian Kostner, der keine Mühe hatte, auf 4:1 zu stellen (31.48). Ein kurioser Treffer von Marzolini – im Hinfallen bugsierte er den Puck irgendwie in das Tor von Lustenaus Goalie Nußbacher (36.33) – war das 5:1, direkt im Anschluss verkürzte Wennlund aber wieder auf 2:5 aus Sicht der Gastgeber (37.02).

Im Schlussdrittel wollten die Rittner Buam SkyAlps den Deckel drauf machen und schafften das auch durch das 6:2, als Simon Kostner von einem Puckverlust der Gastgeber profitierte und einnetzte (43.39). Zwar wurde die Partie noch einmal hektisch, mehrere Spieler lieferten sich hitzige Wortgefechte und die ein oder andere Schubserei, am Sieg der Buam änderte sich aber nichts mehr. In der Schlussphase war das größte Highlight eine Rauferei zwischen mehreren Rittner und Lustenauer Spielern, ehe zuerst Szypula mit einem präzisen Schuss das 7:2 erzielte (58.04) und Wennlund wenig später seinen Hattrick fixierte (58.43).

EHC Lustenau – Rittner Buam SkyAlps 3:7 (1:2, 1:3, 1:2)

Tore: 1:0 Wennlund (1.39), 1:1 Amorosa (9.35/PP), 1:2 Lobis (12.59), 1:3 Szypula (28.58), 1:4 Julian Kostner (31.48), 1:5 Marzolini (36.33), 2:5 Wennlund (37.02), 2:6 Simon Kostner (43.39), 2:7 Szypula (58.04), 3:7 Wennlund (58.43)

