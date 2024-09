Die Rittner Buam SkyAlps holen sich den italienischen Supercup

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend den italienischen Supercup gewonnen. Mit einer Machtdemonstration schossen sie die Gäste und Finalgegner ASD...

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend den italienischen Supercup gewonnen.

Mit einer Machtdemonstration schossen sie die Gäste und Finalgegner ASD Hockey Pergine Sapiens mit 7:0 und haben sich damit zum sechten Mal in der Vereinsgeschichte zum Supercup-Sieger gekürt.

Obwohl die Rittner Buam SkyAlps dezimiert waren – es fehlten Kevin Fink, Manuel Öhler, Robert Öhler und Sebastiano Soracreppa – zeigte sich die spielerische Überlegenheit gleich vom ersten Drittel an. Die Blau-Roten schnürten Pergine im eigenen Drittel ein und belohnten sich gleich mit dem 1:0 durch Insam im Powerplay nach einer schönen Kombination von Szypula und Cuglietta (3.45). Im nächsten Überzahlspiel folgte auch gleich das 2:0, wieder nach einer sehenswerten Passstafette, die Cuglietta vollendete (7.38). In der 9. Minute hatte Ritten Pech, als ein Schuss von Simon Kostner von der Kreuzecklatte auf die Linie und hinaus prallte, dafür legte Cuglietta wenig später das 3:0 nach. Der Neuzugang wurde dieses Mal von Szypula schön in Szene gesetzt, dribbelte einen Gegenspieler schwindelig und verwertete sicher (12.57).

Die Weichen auf Sieg waren dann im Mitteldrittel endgültig gelegt. Die Rittner Buam ließen die chancenlosen Gäste nämlich weiterhin nicht zum Zug kommen und erspielten sich zahlreiche Hochkaräter. Die Treffer fielen aber wieder im Überzahlspiel: Zuerst hämmerte Insam eine Direktabnahme nach Szypula-Assist ins kurze Kreuzeck (25.48), dann war es Hjorth, der den Puck, wieder nach Szypula-Pass, direkt ins Tor bugsierte (28.23). Beim 6:0 wurde der schwedische Abwehrspieler ebenfalls als Torschütze angegeben, wie der Treffer fiel, war aber ziemlich unübersichtlich. Nach einer Parade von Pergine-Goalie Steiner blieb der Puck im Slot liegen, woraufhin sich die Spieler beider Mannschaften über die Hartgummischeibe warfen, bis die Schiedsrichter das Spiel unterbrachen und nach einer kurzen Absprache auf Tor entschieden (32.32). Ein Lattentreffer von Giacomuzzi (35.) schloss das einseitige Mitteldrittel ab.

Im Schlussdrittel fuhren die Rittner Buam SkyAlps dann einen Gang hinunter und verwalteten das Shutout von Goalie Furlong in souveräner Manier. Die Gäste aus dem Valsugana kamen aber auch kaum zu guten Chancen, auch beim ein oder anderen Powerplay wollte ihnen kein Treffer gelingen, ganz im Gegenteil: Als die Buam in Unterzahl waren, stürmte Cuglietta alleine auf das gegnerische Tor zu und erzielte seinen persönlichen Hattrick (52.49). Viel mehr passierte nicht und die Rittner Buam SkyAlps holten sich zum sechsten Mal den italienischen Supercup.

Rittner Buam SkyAlps – ASD Hockey Pergine Sapiens 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Tore: 1:0 Insam (3.45/PP), 2:0 Cuglietta (7.38/PP), 3:0 Cuglietta (12.57), 4:0 Insam (25.48/PP), 5:0 Hjorth (28.23/PP), 6:0 Hjorth (32.32), 7:0 Cuglietta (52.49/IU)

Die Stimmen zum Supercup-Sieg der Rittner Buam SkyAlps

Am Samstagabend gewannen die Rittner Buam SkyAlps im Finale gegen ASD Hockey Pergine Sapiens zum sechsten Mal den italienischen Supercup. In folgender Pressemitteilung finden Sie die Stimmen einiger Protagonisten.

Simon Kostner (Kapitän Rittner Buam SkyAlps): „Anders als in den Testspielen sind wir heute mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen, deshalb hat es gut funktioniert. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Meisterschaftsbeginn, der sicher nicht einfach wird. Die ersten Spiele sind immer sehr schwierig, wir werden sehen, wie es ab nächster Woche läuft.“

Jamie Russell (Trainer Rittner Buam SkyAlps): „Heute haben wir gut gespielt, unsere Geschwindigkeit gut eingesetzt, hatten viel Puckbesitz. Im Powerplay haben wir perfekt gespielt, im Penaltykilling nichts zugelassen. Als Gruppe haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin auf jeden Fall zufrieden.“

Eric Hjorth (Verteidiger Rittner Buam SkyAlps): „Es ist immer ein guter Start, wenn man mit einer Trophäe in die Saison startet, aber wir haben noch zwei zu gewinnen. Heute hatte ich einen guten Tag, im Powerplay haben wir sehr gut gespielt.“

Marco Insam (Verteidiger Rittner Buam SkyAlps): „Unser Ziel war es heute, aggressiv und hungrig in die Partie zu starten, das ist uns aufgegangen. In den Testspielen haben wir nicht unser bestes Hockey gezeigt, heute haben wir aber einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“

Dan Tudin (Sportdirektor Rittner Buam SkyAlps): „Heute hat man gesehen, dass wenn wir wollen und es wichtig ist, dann sind wir da. Heute war es ein toller Sieg, es haben auch viele Junge gespielt, die allesamt ihren Beitrag geleistet haben. Ich bin sehr zufrieden.“