Die Rittner Buam SkyAlps halten ihren Meistermacher

Klobenstein. (PM Buam) Ethan Szypula bleibt ein Rittner Bua! Der kanadische Top-Angreifer hat bei den Rittner Buam SkyAlps für eine weitere Saison unterschrieben.

Er wird auch in der Saison 2024/25 wieder wichtige Tore erzielen, wie etwa am 27. Jänner, als er das Italienmeisterschafts-Finale gegen Cortina in der Overtime entschied.

Diese Szene aus der Ritten Arena dürften viele Fans der Rittner Buam SkyAlps noch gut in Erinnerung haben: Es liefen die ersten Sekunden der Overtime, Terrance Amorosa kam zum Puck und schickte den pfeilschnellen Szypula auf die Reise. Der blieb vor Cortina-Goalie Hayden Hawkey eiskalt, schlug einen Haken und schob die Hartgummischeibe zum 3:2 ins leere Tor. Danach kannte der Jubel auf dem Ritten keine Grenzen mehr, nach fünf titellosen Jahren durften die Blau-Roten endlich wieder einen Pott in die Höhe strecken.

Das entscheidende Tor steht sinnbildlich für die Stärken von Ethan Szypula: Er ist ein begnadeter Schlittschuhläufer mit einer feinen Technik, einem ausgeprägten Torriecher und einer großartigen Übersicht. Hinzu kommen jede Menge Kreativität und die fehlende Zweikampf-Scheu: Szypula geht auch einmal dahin, wo es weh tut. Damit hat er sich auf dem Ritten in Kürze gut eingelebt und stieg in der vergangenen Saison zu einem der Topscorer des Teams auf. In 47 Spielen trug der Kanadier sage und schreibe 73 Scorerpunkte (22 Tore) bei.

Über diese überaus wichtige Vertragsverlängerung freuen sich auch die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath: „Ethan (Szypula, Anm. d. Red.) war im Vorjahr sehr wichtig für unsere Titelgewinne. Er ist enorm talentiert, hat großartige Skills, ist ein schneller Eisläufer und technisch geschickt. Im Powerplay ist außerdem seine Kreativität unbezahlbar, weil sie ihn unberechenbar macht. Wir freuen uns, dass er noch ein Jahr hier bei uns bleibt.“

Auch das Testspielprogramm steht

Nachdem in der vergangenen Woche die ersten Eistrainings ausgetragen wurden, steht nun auch das Programm der Pre-Season fest. Die Rittner Buam SkyAlps tragen insgesamt fünf Testspiele aus, außerdem steigt am 14. September in der Ritten Arena das italienische Supercup-Finale gegen ASD Hockey Pergine, dem Meister der Italian Hockey League. Die Freundschaftsspiele werden gegen dem HC Eppan (3. September in Eppan), dem SV Kaltern (6. September in Kaltern), dem SG Cortina Hafro (7. September in Klobenstein) und dem HC Gherdëina valgardena.it (12. September in Klobenstein, 17. September in Wolkenstein) ausgetragen. Spielbeginn ist sowohl bei den Testspielen als auch beim Supercup-Finale immer um 20 Uhr.