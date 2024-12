Die Rittner Buam SkyAlps gehen in Slowenien leer aus

Jesenice. (PM Buam) Am Samstag nahmen die Rittner Buam SkyAlps die weite Auswärtsreise zum HDD SIJ Acroni Jesenice auf sich. Die Blau-Roten kehrten aber...

Jesenice. (PM Buam) Am Samstag nahmen die Rittner Buam SkyAlps die weite Auswärtsreise zum HDD SIJ Acroni Jesenice auf sich.

Die Blau-Roten kehrten aber mit leeren Händen nach Hause zurück: In einer spannenden Partie mussten sie sich mit 3:5 geschlagen geben.

Im letzten Spiel vor der einwöchigen Länderspielpause wollten die Rittner Buam SkyAlps die beiden Niederlagen in dieser Woche vergessen machen, gerieten aber nach nur 43 Sekunden in Rückstand. Slivnik feuerte aus halbrechter Position einen hammerharten Direktschuss ab, der unhaltbar im Kreuzeck einschlug – ein Traumtor (0.43). Die Antwort der Rittner ließ aber nur 21 Sekunden auf sich warten, als Cuglietta hinter dem Tor der Gastgeber den Puck eroberte, auf Szypula spielte und der chippte den Puck unter die Latte (1.04). Nach dem Start-Feuerwerk brachten beide Mannschaften ihre Defensive in Ordnung und ein weiterer Treffer fiel nicht, auch wenn sich hin und wieder gute Chancen auf beiden Seiten entwickelten.

Das änderte sich in der Anfangsphase des Mitteldrittels nicht, indem aber beide Mannschaften mehr ins Offensivspiel investierten. So musste Furlong in der 25. Minute gegen Sillanpaa eine starke Fanghand-Parade auspacken, auf der Gegenseite hatten die Gastgeber Glück, als ihr Goalie Us einen Szypula-Schuss mithilfe des Pfostens aus dem Tor behielt (27.) Dann ging Jesenice wieder in Führung: Über die Bande gelangte der Puck zu Urukalo, der per Direktabnahme ins Kreuzeck traf (27.54). In der 30. Minute verpasste Hopponen aus idealer Position den Ausgleich, er zielte daneben, das bestrafte Slivnik mit einem etwas kuriosen Tor. Sillanpaa legte von hinter dem Tor auf Slivnik ab, fiel dabei aber in das Tor und kippte das gegen den Kopf von Furlong. Der Rittner Goalie hatte, durch das Tor behindert, keine Möglichkeit, gegen Slivnik einzugreifen (32.33). Das brachte Ritten aber nicht aus dem Konzept und nur zwei Minuten später verkürzte Cuglietta auf 2:3, als er einen Schuss von Szypula vor Us gekonnt abfälschte (34.27).

Jesenice machte die Rittner Hoffnung auf ein schnelles Comeback im Schlussdrittel zunichte: Zuerst staubte Cimzar zum 4:2 ab, nachdem Furlong zuvor gegen Koblar mit dem Schoner pariert hatte (43.51), dann war Jenko im Slot zur Stelle und schob mit der Rückhand zum 5:2 ein (45.08). Aber auch dieses Mal schlugen die Buam zurück: Im Powerplay traf Insam aus spitzem Winkel ins Kreuzeck (46.12). Das ließ noch einmal Hoffnung aufkeimen und Ritten übernahm die Spielregie, scheiterte aber immer wieder am über sich hinauswachsenden Us. In den letzten paar Minuten nahmen die Buam auch Furlong für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch auch das brachte nichts mehr. So kassierten sie die dritte Niederlage in Folge und kehrten mit leeren Händen aus Slowenien zurück.

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Tore: 1:0 Slivnik (0.43), 1:1 Szypula (1.04), 2:1 Urukalo (27.54), 3:1 Slivnik (32.33), 3:2 Cuglietta (34.27), 4:2 Cimzar (43.51), 5:2 Jenko (45.08), 5:3 Insam (46.12/PP1)

