Die Rittner Buam SkyAlps feiern einen Auftaktsieg in die Finalserie

Klobenstein. (PM Buam) Der erste Schritt in Richtung zweiter Titel ist gelungen. Am Donnerstagabend schlugen die Rittner Buam SkyAlps im ersten Spiel der Finalserie...

Klobenstein. (PM Buam) Der erste Schritt in Richtung zweiter Titel ist gelungen.

Am Donnerstagabend schlugen die Rittner Buam SkyAlps im ersten Spiel der Finalserie den SG Cortina Hafro hochverdient mit 3:1 und haben damit erfolgreich vorgelegt.

Alles war angerichtet für ein ereignisreiches Spiel eins der Finalserie, im ersten Drittel starteten beide Mannschaften aber recht vorsichtig. Jede Mannschaft stand ein Drittel sogar in Überzahl auf dem Eis, richtig gute Chancen waren anfangs aber Mangelware. Bis zur 15. Minute, als zuerst Juhola eine perfekte Hereingabe im Slot verfehlte und auf dem Konter auch Simon Kostner einen Pass von Coatta aus optimaler Situation nicht richtig traf. Die beste Chance des ersten Drittels hatte wieder der Kapitän der Rittner Buam. Aus dem tiefen Slot zog er per Onetimer ab und traf das Außennetz – viele der Zuschauer in der Ritten Arena hatten die Hartgummischeibe schon drinnen gesehen (19.).

Im zweiten Drittel legten die Rittner Buam SkyAlps wesentlich druckvoller los als die Gäste aus Cortina. Zunächst konnte Hawkey, in der vergangenen Saison noch der Torhüter von Ritten, gegen Spinell (22.) und Simon Kostner (27.) noch parieren, dafür ertönte aber etwas später der Zillertaler Hochzeitsmarsch, Rittens Torhymne, zum ersten Mal. Simon Kostner legte von hinter dem Tor auf Coatta ab, der im Slot direkt abzog und auf 1:0 stellte (31.54). Cortina hatte zwar direkt im Anschluss eine gute Konterchance, bei der aber keiner der Angreifer den Querpass vor dem Slot erreichen konnte (33.), gegen die grundsolide Rittner Abwehr kam aber kaum etwas durch. So blieb es bis zur zweiten Drittelpause bei der knappen Führung für die Gastgeber.

Das wollten sich die Ampezzaner aber nicht lange gefallen lassen. Im Schlussdrittel waren die Gäste gleich einmal in Überzahl auf dem Eis und hätten beinahe auch das 1:1 erzielt: Zunächst parierte Furlong gegen Zanatta, der Puck kullerte genau vor Cuglietta, der nur noch einschieben musste, aber im letzten Moment vom Schläger von Insam aufgehalten werden konnte (42.). Dafür durfte Cortina wenige Minuten später zum ersten Mal jubeln. Ein präziser Querpass von Di Tomaso landete bei Barnabò, der im Slot viel zu alleingelassen agieren durfte und ohne Probleme ausglich (46.34). Die Rittner Buam ließen sich aber nicht aus der Fassung bringen und kamen auch zur erneuten Führung. Insam machte über rechts Meter, spielte die Scheibe dann scharf in Richtung Tor, wo sie über Hawkeys Schoner genau vor Manuel Öhler landete, der auf 2:1 stellte (51.32). Ein Empty-Net-Treffer von Prast – kurioserweise eigentlich nur als Klärungsversuch mit der Rückhand gedacht – sorgte für den 3:1-Endstand (59.30). Am Samstag steht das zweite Spiel der Finalserie auf dem Programm: Um 20.30 Uhr gastieren die Buam im Olympiastadion von Cortina d’Ampezzo.

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Tore: 1:0 Coatta (31.54), 1:1 Barnabò (46.34), 2:1 Manuel Öhler (51.32), 3:1 Prast (59.30/EN)

Stand in der Serie: 1:0 (3:1)