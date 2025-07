Die Rittner Buam SkyAlps fahren weiterhin mit Öhler-Power

Klobenstein. (PM Buam) Sie teilen sich den Nachnamen, vom Spielertyp sind sie jedoch völlig unterschiedlich.

Was sie aber eint, ist die Verbundenheit zu ihrem Heimatverein. Und dort spielen Robert und Manuel Öhler auch in der kommenden Saison: Die Rittner Cousinen gehören weiterhin dem Kader der Rittner Buam SkyAlps an. Das tut auch Alan Lobis: Der Kalterer hat zwar den Schritt zum HC Pustertal gewagt, darf dank des Zwei-Wege-Vertrages aber auch für die Blau-Roten auf Eis gehen.

Robert Öhler ist der ältere der beiden im Jahr 2001 geborenen Rittner Cousinen. Der 1,78 Meter große und 78 Kilogramm schwere Angreifer ist hart im Nehmen: Ohne Kompromisse schmeißt er sich in die Gegner und die Banden, geht stets dorthin wo es weh tut und lässt auch nicht von Verletzungen stoppen. Außerdem traut er sich immer wieder in den Slot, wo er die Flugbahn der Schüsse abfälscht und damit auch oft Erfolg hat. In der vergangenen Saison erzielte der 24-Jährige in 56 Spielen 15 Scorerpunkte (sieben Tore). Weil er dem Kader schon seit der Saison 2019/20 angehört, ist er als gebürtiger Rittner auch für die Kabine ein wichtiges Puzzleteil.

Dasselbe gilt für Manuel Öhler: Er scheint sogar schon seit der Saison 2018/19 im Alps-Hockey-League-Kader der Rittner Buam SkyAlps auf. Vom Spielertyp ist er jedoch ganz anders: Der 1,86 Meter große und 85 Kilogramm schwere Angreifer verfügt über großartiges Stickhandling und Skating und findet damit oft einen Weg an einem oder mehreren Verteidigern vorbei. In den vergangenen zwei Jahren hatte er einen Zwei-Wege-Vertrag mit dem ICE-Hockey-League-Klub HC Pustertal, das ihm in Bruneck zu Profi-Einsätzen verhalf. Für seinen Heimatverein durfte er dennoch auf das Eis. In der vergangenen Saison steuerte Öhler in 59 Spielen 36 Scorerpunkte (15 Tore) bei.

Diesen Zwei-Wege-Vertrag hat auch Alan Lobis seit einem Jahr. Kam der Kalterer in der vergangenen Saison nur vereinzelt beim HC Pustertal zum Einsatz, so gehört er in der Saison 2025/26 in erster Linie den „Wölfen“ an, bei mangelnder Eiszeit darf er aber auch für die Rittner Buam SkyAlps spielen, wo er seit der Saison 2023/24 dabei ist. Dort ist er ein echter Unruheherd im Angriff: So brachte es Lobis in der vergangenen Saison auf 64 Spiele und 52 Scorerpunkte (25 Tore).

„Dass Robert und Manuel wieder bei uns sind, freut uns sehr“, kommentieren die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath. „Robert ist sehr wichtig für uns, er fährt Checks zu Ende, blockt viele Schüsse und hat sich auch spielerisch weiterentwickelt. Seine Präsenz auf dem Eis und in der Kabine sind Gold wert. Auch Manuel hat eine gute Saison hinter sich, er legt jedes Jahr zu und hat ganz großes Potential. Wir hoffen, dass er in der Punkteproduktion noch einen drauflegen kann. Alan wünschen wir außerdem alles Gute beim HC Pustertal. Sollte er das ein oder andere Mal dann doch bei uns zum Einsatz kommen, wissen wir, dass wir auf ihn zählen können. Das hat er in den letzten zwei Jahren oft genug bewiesen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV