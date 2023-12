Die Rittner Buam SkyAlps dominieren den Ligakracher

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Erster gegen Zweiter: Mehr geht nicht! Im Spitzenspiel der Alps Hockey League trafen am Donnerstagabend in der Ritten Arena...

Klobenstein. (PM Buam) Erster gegen Zweiter: Mehr geht nicht! Im Spitzenspiel der Alps Hockey League trafen am Donnerstagabend in der Ritten Arena die Rittner Buam SkyAlps und der EK Die Zeller Eisbären aufeinander.

Es endete mit einer Eishockey-Lehrstunde für die Gäste aus Österreich: Dank einer überragenden Vorstellung schickten Simon Kostner & Co. die Eisbären mit 3:0 nach Hause.

Ausgerechnet im Spitzenspiel mussten die Rittner Buam auf die Dienste des erkrankten Kevin Fink verzichten, dafür kehrte aber Kapitän Simon Kostner, ebenfalls nach kurzer Krankheit, in den Kader zurück. Die Partie begann gleich hitzig: Nach fünf Minuten wollte Cuma von den Zeller Eisbären wohl den Rittner Topscorer Coatta „ausschalten“, für sein überhartes Einsteigen wurde er völlig zurecht vom Eis verwiesen. In den fünf Minuten in Überzahl schafften es die Buam trotz zahlreicher Chancen nicht, ein Tor zu erzielen. Dafür aber etwas später: Nach einer schönen Offensivaktion zog Ginnetti ab, der Puck rutschte vom Schoner von Schultes zu Szypula, der abstaubte (13.09). Und es kam noch besser: In den Schlussminuten mussten die Rittner in Unterzahl agieren, schossen aber dennoch das Tor zum 2:0. Nach einem Breakaway blieb Coatta eiskalt und erhöhte zum ersten Drittelergebnis (18.54).

Die Südtiroler Gastgeber waren bis dahin die bessere Mannschaft und machten im zweiten Spielabschnitt auch so weiter. Das auch noch mit einem Treffer: Simon Kostner fing einen Befreiungsschlag der Zeller Eisbären nahe vor dem Tor ab, fackelte nicht lange und knallte die Hartgummischeibe ins kurze Kreuzeck (24.26). Während Zell am See geschockt und mit Frust reagierte, sprühten die Buam nur so vor Spielfreude. Einen weiteren Treffer gab es zwar nicht mehr zu sehen, dafür aber ein Solo in bester Angreifer-Manier von Lang, der am Ende aber an Schultes scheiterte (38.). An Härte mangelte es ebenso wenig, sodass auch die Schiedsrichter immer wieder zwei Streithähne trennen mussten. Für ein spannendes Schlussdrittel war also garantiert.

Vor allem, weil Zell am See nun alles in die Waagschale warf. Extrem aggressiv und mit hohem Forechecking glaubten die Gäste aus Österreich noch an das Comeback. In der Defensive standen die Rittner Buam aber bombenfest und ließen nur ein zwei gute Chancen zu, die Furlong souverän entschärfte. Aber auch die Hausherren vom Ritten hatten ihre Möglichkeiten: So stürmten Spinell und Julian Kostner einmal auf den Kasten der Gäste, letzterer vergab aber das 4:0 (52.). Und auch eine Minute später hätte er den vierten Treffer erzielen können, der Puck sprang aber vom Innenpfosten hinaus (53.). Mit Ablauf der Zeit glaubten die Gäste immer weniger an den Sieg, sodass die letzten Minuten ereignislos verstrichen und die Rittner Buam die Tabellenführung erfolgreich verteidigten.

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 Szypula (13.09), 2:0 Coatta (18.54), 3:0 Simon Kostner (24.26)