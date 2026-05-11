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Die Reise geht weiter: Maxim Trépanier verlässt Crimmitschau und wechselt zu diesem Klub

11. Mai 20261 Mins read47
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Krefelds Daniel Bruch (links) und die Eispiraten Maxim Trépanier und Gregory Kreutzer - © Niederrhein Foto (SH)
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Odense. (PM Bulldogs) Die Odense Bulldogs haben den kanadischen Stürmer Maxim Trépanier verpflichtet, der für die kommende Saison einen Vertrag beim Club unterschrieben hat.

Der 26-jährige Offensivspieler ist damit der erste ausländische Spieler der Odense Bulldogs für die neue Saison in der Metal League.

Maxim Trépanier ist nach einer beeindruckenden Saison 2024/25 bei den Herlev Eagles bereits ein bekannter Name im dänischen Eishockey. Dort profilierte er sich mit 52 Punkten in 45 Spielen als einer der gefährlichsten und kreativsten Offensivspieler der Liga und war gleichzeitig Herlevs Topscorer.

Seine starken Leistungen in der Metal League weckten schnell das Interesse internationaler Vereine, wo Maxim Trépanier seine Karriere sowohl in der ICEHL als auch in der deutschen DEL2 fortsetzte. Nun kehrt der kanadische Stürmer zum dänischen Eishockey zurück und wird für die Odense Bulldogs auflaufen.

Bei den Odense Bulldogs herrscht große Freude darüber, einen Spieler mit herausragenden Qualitäten und viel Erfahrung aus der Liga verpflichtet zu haben:

„Maxim Trépanier ist ein Spieler, den wir schon seit seiner Zeit bei Herlev genau beobachtet haben. Er verfügt über offensive Qualitäten, die in jedem Spiel den Unterschied ausmachen können, und hat bereits in der Metal League gezeigt, dass er auf hohem Niveau spielen kann. Er ist torgefährlich, kreativ mit dem Puck und arbeitet hart in der Offensive wie in der Defensive. Wir freuen uns sehr darauf, ihn in unserem Team zu haben und ihn in der kommenden Saison im Bulldogs-Trikot zu sehen“, sagt Ole Nielsen, CEO der Odense Bulldogs.

Auch Maxim selbst freut sich darauf, das Trikot überzustreifen: „Ich freue mich darauf, ein neues Kapitel in Odense aufzuschlagen und um Titel zu kämpfen. Ich habe viel Gutes über den Verein, die Stadt und die Fans gehört, und es fühlt sich gut an, jetzt Teil des Teams zu sein“, sagt er.

Maxim Trépanier wird mit der Nummer 15 auf dem Rücken spielen.

Der Vertrag bedarf noch der endgültigen Genehmigung durch den dänischen Eishockeyverband.

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