Die Red Wings verpflichten Michael Milne und Wojciech Stachowiak von den Tampa Bay Lightning im Tausch gegen Ian Mitchell

Detroit. (PM Red Wings) Die Detroit Red Wings haben heute die Stürmer Michael Milne und Wojciech Stachowiak von den Tampa Bay Lightning im Tausch gegen Verteidiger Ian Mitchell verpflichtet.

Milne und Stachowiak werden sich den Grand Rapids Griffins in der American Hockey League anschließen.

Der 23-jährige Milne verbrachte die Saison 2025/26 abwechselnd bei den Iowa Wild und den Syracuse Crunch in der AHL. In 15 Spielen für Iowa erzielte er fünf Punkte (2 Tore, 3 Assists) und kassierte 14 Strafminuten, bevor er in 19 Spielen für Syracuse einen Assist und 18 Strafminuten verbuchte. Der 1,80 Meter große und 84 Kilogramm schwere Stürmer gab sein NHL-Debüt am 16. November 2024 für die Minnesota Wild gegen die Dallas Stars. In der Saison 2024/25 sammelte Milne zudem 26 Punkte (15 Tore, 11 Assists) und 44 Strafminuten in 60 Spielen für Iowa. Milne, der ursprünglich von Minnesota in der dritten Runde (89. Pick insgesamt) des NHL Entry Draft 2022 ausgewählt wurde, verbuchte seit der Saison 2022/23 in 191 AHL-Spielen für Iowa und Syracuse 66 Punkte (32 Tore, 34 Assists) und 122 Strafminuten.

Der aus Abbotsford, British Columbia, stammende Milne verbrachte vier Saisons bei den Kootenay/Winnipeg ICE in der Western Hockey League, bevor er Profi wurde. Insgesamt erzielte Milne in 175 WHL-Spielen von 2018 bis 2022 133 Punkte (60 Tore, 73 Assists), eine Plus/Minus-Bilanz von +66 und 103 Strafminuten. In der Saison 2021/22 gelang Milne bei den Winnipeg ICE der Durchbruch. In 68 Spielen der regulären Saison stellte er persönliche Bestleistungen in Toren (38), Assists (43), Punkten (81), Plus/Minus-Bilanz (+56), Strafminuten (55), Powerplay-Toren (8), Powerplay-Punkten (11), Unterzahltoren (1), spielentscheidenden Toren (5) und Schüssen (230) auf. In den 15 Playoff-Spielen kamen weitere 19 Punkte (13 Tore, 6 Assists) hinzu.

Stachowiak, 26, absolvierte in der Saison 2025/26 38 Spiele für Syracuse und verbuchte dabei 17 Punkte (9 Tore, 8 Assists) sowie 28 Strafminuten. Der 1,85 m große und 88 kg schwere Stürmer verbrachte die gesamte Saison 2024/25 beim ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Dort sammelte er in 52 Spielen der regulären Saison 30 Punkte (10 Tore, 20 Assists), eine Plus-Minus-Bilanz von +15 und 40 Strafminuten. Hinzu kamen 11 Punkte (6 Tore, 5 Assists) in 12 Playoff-Spielen. Insgesamt verbuchte Stachowiak von 2019 bis 2025 in 239 Spielen für den ERC Ingolstadt in der höchsten deutschen Eishockeyliga 104 Punkte (42 Tore, 62 Assists), eine Plus-Minus-Bilanz von +14 und 109 Strafminuten. Stachowiak erzielte in der Saison 2021/22 außerdem fünf Punkte (4-1-5) in fünf Spielen für die Ravensburg Towerstars in der zweithöchsten deutschen Profiliga.

Vor seinem Profidebüt verbrachte Stachowiak zwei Saisons an der Michigan State University, wo er von 2018 bis 2020 in 40 Spielen fünf Punkte (4 Tore, 1 Assist) und vier Strafminuten verbuchte. Die gesamte Saison 2017/18 spielte Stachowiak für die Central Illinois Flying Aces in der United States Hockey League und erzielte in 38 Spielen 19 Punkte (9 Tore, 10 Assists) und 14 Strafminuten. Obwohl er aus Danzig, Polen, stammt, hat Stachowiak bereits für Deutschland auf internationaler Ebene gespielt. Er stand bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina im Kader der deutschen Nationalmannschaft, zusammen mit dem Verteidiger der Detroit Red Wings, Moritz Seider, und verbuchte in zwei Einsätzen einen Assist. Stachowiak nahm außerdem an den letzten drei IIHF-Weltmeisterschaften (2023–2025) für Deutschland teil und gewann 2023 die Silbermedaille.