„Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach â€“ der Sprung in das Profieishockey ist eine groÃŸe Herausforderung“ – Vorbereitung der Stuttgart Rebels fÃ¼r den Saisonstart laufen

Artikel anhören Stuttgart. (PM Rebels) Die Stuttgart Rebels haben mit dem Training auf dem Eis begonnen. Zu Beginn dieser Woche brachte Trainer Ravil Khaidarov...

Artikel anhören Artikel anhören

Stuttgart. (PM Rebels) Die Stuttgart Rebels haben mit dem Training auf dem Eis begonnen.

Zu Beginn dieser Woche brachte Trainer Ravil Khaidarov die Spieler zum ersten Mal auf dem Stuttgarter Eis zusammen. Am Donnerstag folgte dann ein öffentliches Training, bei dem der sportliche Leiter Jakob Vostarek den anwesenden Fans die Mannschaft vorstellte. Mit dabei sind neue Spieler wie Stürmer Matthew „Matt“ Pistilli (zuletzt Hannover Indians) oder Goalie Lukas Steinhauer (zuletzt Bayreuth Tigers), die beide DEL2-Erfahrung mit nach Stuttgart bringen. Ergänzt werden diese um bekannte Gesichter aus der letzten Saison wie dem ebenfalls DEL2-erfahrenen Jannik Herm oder regionalen Talenten wie Lukas Traub.

Der sportliche Leiter Jakob Vostarek ist überzeugt, das passende Team für den Start in die Oberliga gebildet zu haben: „Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach – der Sprung in das Profieishockey ist eine große Herausforderung. Uns ist es gelungen, eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der wir in der Oberliga spielen können. Vor allem die Kooperationen mit den Löwen Frankfurt und den Freiburg Wölfen sind wichtige Bausteine, um Profieishockey in Stuttgart möglich zu machen.“

Dem Team bleiben nun rund fünf Wochen, um sich als Mannschaft zu finden. Am 1. Oktober werden die Stuttgart Rebels zum ersten Mal für ein Oberligaspiel in die Eiswelt Stuttgart einlaufen: um 16:00 beginnt an diesem Sonntag das Spiel gegen den SC Riessersee aus Garmisch-Partenkirchen. Bereits zwei Tage vorher werden die Rebels zu ihrem ersten Oberligaspiel in der Maustadt Memmingen antreten. Davor stehen noch zwei Vorbereitungsspiele in Stuttgart an: am 8. September werden aus der Bayernliga die Sharks des ESC Kempten in Stuttgart zu Gast sein, am 23. September dann noch der EHC Königsbrunn.

Fans, die bei den Spielen in der Eiswelt Stuttgart live dabei sein wollen, können ab dem 28. August ihre Dauerkarte für die Saison erwerben. Wer die Stuttgart Rebels in ihrer ersten Saison in der Oberliga besonders stark unterstützen möchte, kann dies mit einer speziellen Supporter-Dauerkarte machen, die weitere Vorteile wie ein Meet & Greet mit der Mannschaft und einen exklusiven Trainingsbesuch bietet.

4323 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten