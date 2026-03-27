Die Raffl-BrÃ¼der und David Kickert bleiben in Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich bekannt geben zu kÃ¶nnen, dass die StÃ¼rmer Thomas und Michael Raffl sowie TorhÃ¼ter David Kickert ihre Zusammenarbeit mit dem Salzburger Eishockeyclub verlÃ¤ngert haben.

Thomas Raffl bleibt KapitÃ¤n und FÃ¼hrungsspieler der Red Bulls

Er ist aus Salzburg fast nicht mehr wegzudenken. Thomas Raffl, der im Juni 40 Jahre alt wird, macht unbeirrt weiter und will mit den Red Bulls den nÃ¤chsten Titel holen. Der StÃ¼rmer kam vor 16 Jahren aus LuleÃ¥ (SHL) nach Salzburg und hat seitdem das Niveau und die Erfolge der Red Bulls maÃŸgeblich mitbestimmt. Bereits sieben Mal durfte er den Siegerpokal der win2day ICE Hockey League in Salzburg hochstemmen und geht dem Team seit 2019 auch als KapitÃ¤n voran. Die Zeit scheint dabei fast spurlos an ihm vorbei gegangen zu sein, auch mit 39 Jahren gehÃ¶rt der Ã¤lteste Spieler der Liga nach wie vor zu den fittesten Liga-Akteuren.

Mit seinem 1.000. Ligaspiel, bestritten am 5. Januar in Bozen, hat der StÃ¼rmer zudem einen echten Meilenstein gesetzt, den vor ihm mit Thomas Koch nur noch ein weiterer Spieler erreicht hat. Mit seiner Einsatzbereitschaft und Trainingseinstellung ist Raffl auch den jÃ¼ngeren Spielern immer ein groÃŸes Vorbild. In der abgelaufenen Saison hat Raffl im Grunddurchgang in 47 Spielen 22 Scorerpunkte erzielt (8 Tore, 14 Assists) und damit die gleiche Performance wie im Vorjahr gezeigt. Die nÃ¤chste Spielzeit ist fÃ¼r den gebÃ¼rtigen Villacher die 16. Saison mit dem Rekord-Champion der win2day ICE Hockey League.

Thomas Raffl: â€žEs braucht schon etwas Zeit, bis man Niederlagen verarbeitet hat. Aber jetzt heiÃŸt es abhaken, daraus lernen und im nÃ¤chsten Jahr umso hungriger wieder durchzustarten. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft weiterhin helfen und mit den Red Bulls wieder angreifen kann.â€œ

Michael Raffl hat die hohen Erwartungen erfÃ¼llt

Nach neun Jahren in der NHL und drei anschlieÃŸenden Jahren in der Schweizer NL ist Michael Raffl nach insgesamt 15 Jahren wieder in die win2day ICE Hockey League zurÃ¼ckgekehrt und hat sich gleich an die Spitze der Salzburger Team-internen Scorerwertung gesetzt. Mit seiner unglaublichen SpielÃ¼bersicht und feinem Stickhandling hat der 37-jÃ¤hrige Villacher eindrucksvoll gezeigt, warum er sich so viele Jahre in der besten Liga der Welt behaupten konnte.

Der jÃ¼ngere Bruder von KapitÃ¤n Thomas Raffl hat die Saison mit 52 Scorerpunkten als bester Salzburger Spieler beendet und war im Grunddurchgang mit 20 Toren (bei 45 Spielen) auch der beste TorjÃ¤ger der Red Bulls. Im gesamten Ligavergleich behauptete sich Michael Raffl als viertbester Scorer im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League.

David Kickert bestach mit einer Top-Performance

David Kickert hat in der letzten Saison einmal mehr bewiesen, dass er zu den besten Ã¶sterreichischen TorhÃ¼tern bzw. zu den besten TorhÃ¼tern der Liga gehÃ¶rt. Mit einer Fangquote von starken 94,1% in 20 EinsÃ¤tzen setzte sich der 32-JÃ¤hrige an die Spitze dieser Wertung und feierte zudem fÃ¼nf Saison-Shutouts, was neben ihm nur drei weiteren Liga-Goalies gelang.

Kickert hat sich in den letzten vier Jahren mit dem EC Red Bull Salzburg zu einem verlÃ¤sslichen TorhÃ¼ter entwickelt, der im Zusammenspiel mit den Verteidigern zusÃ¤tzliche Sicherheit gibt. FÃ¼r Kickert war die abgelaufene Saison, gemessen an der Fangquote im Grunddurchgang, zugleich die beste seiner Profi-Karriere. Diese starke Performance hat der gebÃ¼rtige Korneuburger in den letzten Jahren auch im Ã¶sterreichischen Nationalteam regelmÃ¤ÃŸig abgerufen, was ihn zu einer FixgrÃ¶ÃŸe rot-weiÃŸ-roten Auswahlteam macht.

Die Red Bulls bedanken sich bei allen drei Spielern fÃ¼r ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und freuen sich auf ein weiteres gemeinsames Jahr in Salzburg.