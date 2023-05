Die pure Routine: Petrak bleibt ein Pirat

Buchloe (chs) Einen passenderen Zeitpunkt hätte es kaum geben können! Denn ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag hat der Mann mit der Rückennummer 40 seinen...

Buchloe (chs) Einen passenderen Zeitpunkt hätte es kaum geben können!

Denn ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag hat der Mann mit der Rückennummer 40 seinen Vertrag beim ESV Buchloe verlängert. Gemeint ist Routinier Michal Petrak, auf dessen Dienste die Freibeuter also auch künftig weiter bauen können und der inzwischen bereits in sein fünfte Spielzeit beim ESV geht.

Trotz seines für einen aktiven Sportler sicherlich fortgeschrittenen Alters ist Michal Petrak immer noch der Denker und Lenker im Buchloer Angriffsspiel und auch einer der besten Spieler der gesamten Liga. Das sieht auch der 2. Vorstand Florian Warkus so, der sich über die Verlängerung des tschechischen Angreifers sehr freut: „Als Michal 2019 damals in der Landesliga zu uns gestoßen ist, war das gewissermaßen ein Glückgriff. Denn Michal ist seither einer der beständigsten und besten Scorer bei uns und ligaweit.“ In inzwischen ziemlich genau 100 Spielen sind seither für Petrak fast 200 Punkte zusammengekommen und auch in der vergangenen Saison untermauerte er diese beeindruckende Bilanz wieder mit 57 Zählern in 36 Saisonspielen eindrucksvoll. Doch nicht nur seine Scoring-Qualitäten machen den Familienvater so wertvoll für die Piraten. Mit seiner Ruhe am Puck, der Übersicht und Spielintelligenz und inzwischen auch der reichlich vorhandenen Erfahrung und Routine ist Michal Petrak gewissermaßen das Herz der Buchloer Offensive. „Er ist zudem ein extrem starker Bullyspieler, hat eine unglaubliche Einstellung und ist mit seiner Erfahrung auch ein wichtiger Faktor für die vielen jungen Spieler im Team.“ Und auch die ganz jungen Spieler profitieren vom tschechischen Stürmer. Denn Petrak ist auch im Buchloer Nachwuchs als Trainer aktiv und gibt dort sein Wissen an die kleinsten Freibeuter beim ESV weiter. „Er ist hier ein echtes Vorbild für unseren Nachwuchs und leistet dort ebenfalls richtig gute und wichtige Arbeit.“

Auf allen Ebenen ist die Verlängerung Petraks, der zudem auch zu den absoluten Publikumslieblingen bei den Rot-Weißen zählt, also eine tolle Geschichte. „Wir freuen uns sehr, dass Michal und seine Familie nochmals ein weiteres Jahr in Buchloe bleiben, denn auch charakterlich ist er ein ganz feiner Kerl, der hervorragend in unser familiäres Umfeld beim ESV passt“, meint Florian Warkus abschließend. Denn dass Michal Petrak trotz seiner 40 Jahre immer noch heiß auf Eis ist, haben die letzten Jahre allemal gezeigt. Nicht umsonst betitelt Warkus den Offensivmann als einen der besten Ausländer, den die Buchloer je hatten und das vermutlich auch, weil er den Piraten seit nunmehr über vier Jahren die Treue hält.

3491 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.