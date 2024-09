Die Punkterunde beginnt – Sonntag Heimauftakt fÃ¼r den SC Riessersee gegen HÃ¶chstadt â€“ â€žAlle in die Halleâ€œ

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach über fünf Wochen Vorbereitung wird es jetzt ernst. Ein Fazit hat der neue Headcoach des SCR, Hunor Marton bereits gezogen:...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach über fünf Wochen Vorbereitung wird es jetzt ernst.

Ein Fazit hat der neue Headcoach des SCR, Hunor Marton bereits gezogen: „Ich denke, wir hatten in den letzten Wochen ein gutes und intensives Trainingscamp. Wir haben zwar nicht alle Spiele gewonnen, aber ich denke, wir haben uns in jedem Spiel verbessert. Das ist das was wir wollen. Die Jungs haben gute Arbeit geleistet und in diesen Wochen wirklich hart gearbeitet, sie haben gezeigt, dass es ihnen wichtig ist und sie mit ganzem Herzen dabei sind. Wir haben eine gute Gruppe von Jungs.“

Das letzte Testspiel konnte in der Verlängerung gewonnen werden: „Gegen Gherdeina sind wir sehr langsam gestartet, was mir nicht wirklich gefallen hat. Ab dem zweiten Drittel haben wir dann richtig angefangen zu arbeiten, aber wir konnten kein Tor erzielen und plötzlich steht es 0:1. Aber die Jungs haben wieder Charakter gezeigt, wir sind zurück ins Spiel gekommen und haben es am Ende geschafft.“ so erneut Hunor Marton.

Die Hauptrunde in der Oberliga Süd startet am Freitag, 20.9. und die Weiß-Blauen haben zunächst Auswärts in Passau ihre erste Prüfung zu bestehen. Die Black Hawks haben sich in der Offseason viel Erfahrung in den Kader geholt. Aus der DEL2 aus Regensburg wurde Andrew Schembri verpflichtet und René Röthke, ein ehemaliger DEL-Akteur, bringt einiges an Toughness mit. Allerdings sind beide Stürmer jeweils bereits im Alter von 42 Jahre.

Der Trainer des SCR, Hunor Marton, hat sich auch schon ein Bild über die kommenden Gegner machen können: „Ich konnte mir einige Videos über die kommenden Gegner ansehen, wie sie in der Saisonvorbereitung gespielt haben, sie sind uns also nicht ganz unbekannt. Und ja, ich bin auch aufgeregt. Endlich fangen die Spiele an zu zählen. Ich freue mich auf die Saison.“

Am Sonntag um 16 Uhr sind dann die Höchstadt Alligators im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. Dieses Spiel steht unter dem Motto:“ Alle in die Halle – 1.923 Zuschauer“ – alle näheren Infos hierzu wurden bereits am vergangenen Sonntag kommuniziert. Die Mittelfranken haben im Sommer ihren Kader umgekrempelt und es steht wieder ein alter Bekannter mit Eetu-Ville Arkiomaa in deren Reihen. Es wird für die Gäste das erste Spiel in der Punkterunde sein, der SCR hingegen wird am Sonntag schon ein Punktspiel absolviert haben.

Zum Auftaktspiel haben sich die Verantwortlichen einige besondere Aktionen rund um das erste Hauptrundenheimspiel einfallen lassen – für Familien und größere Gruppen: Familien, bestehend aus zwei Erwachsenen und bis zu zwei Kindern erhalten am kommenden Sonntag (nur) an der Abendkasse ein Familienticket für nur € 38,00 in der Kategorie Sitzplatz 2 anstatt € 64,00. Jedes weitere Kind – zwei Kinder sind bereits inkludiert – im Familienpaket kostet nur € 5,00 anstatt € 10,00. Gruppen ab 5 Personen erhalten zudem rabattierte Tickets auf Vorbestellung bis einschließlich Samstag, 21.09 per E-Mail an mail@scriessersee.de. So erhalten Gruppen ab 5 Personen bereits 5% Rabatt auf ihre Ticketvorbestellung, Gruppen ab 10 Personen schon 10% Rabatt und Gruppen ab 15 Personen ganze 15% Rabatt auf die gesamte Ticketvorbestellung.

Tickets für die Heimspiele gibt es im Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.