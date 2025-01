Die Punkte im Mitteldrittel liegen gelassen

Dornbirn. (PM ECB) Nichts für schwache Nerven war die Donnerstagspartie des EC Bregenzerwald in Sterzing.

Die Eerme Schützlinge gingen durch ihren Kapitän in Führung, ehe die Wipptal Broncos die Partie drehten und zur 54. Minute mit 5:1 führten. Furiose Schlusssekunden brachten die Gäste wieder heran, der Endstand lautete schließlich 6:4.

Trotz des kurzen Line Ups hielten die Wälder in Sterzing gut mit. Den Spielverlauf kontrollierten großteils die Hausherren, doch ihre Gäste schafften es mit Kontern immer wieder Akzente zu setzen. In den Anfangsminuten war Torhüter Jami Pasanen mehrfach gefordert und hielt des Öfteren die Null. Seine Vordermannschaft dankte dies mit dem ersten Treffer der Partie. Auf Zuspiel von Manuel Metzler überwand Wälder Kapitän Richard Schlögl den Goalie der Broncos. (14. Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) In einer unübersichtlichen Situation glichen die Südtiroler noch im selben Abschnitt aus (18.) und durften das Mitteldrittel auch noch mit einem Mann mehr starten.

Das rächte sich direkt nach der Eisreinigung, denn die Wipptal Broncos gingen nach nur 39 Sekunden durch De Lorenzo in Führung. Damit nicht genug, keine drei Zeigerumdrehungen später legte Eisendele mit dem 3:1 nach und verschaffte seiner Mannschaft ein kleines Polster. Den Wäldern fiel es schwer mit ihren Gegnern Schritt zu halten und sie fanden sich sehr oft im eigenen Drittel mit brenzligen Situationen konfrontiert. Klingeln sollte es aber aus einem schnellen Konter heraus. Sanvido entfloh der Wälder Verteidigung in der 38. Minute und überwand auch Jami Pasanen, 4:1.

Der Schlussabschnitt verlief wieder deutlich ausgeglichener. Die Gäste schafften es öfter vor Dominik Groh für Gefahr zu sorgen. Doch der Tscheche machte jede noch so gute Gelegenheit zunichte, nur beim Versuch von Manuel Metzler rettete die Torumrandung. (50.) Dadurch war die Partie spätestens nach dem Treffer von Capannelli in der 54. Minute entschieden. Vermeintlich. Denn mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch legte Yevgen Fadyeyev ein sehenswertes Solo aufs Parkett, welches er mit dem 5:2 abschloss. (56. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Als dann auch noch Yannik Lebeda mit einem Hammer aus mittlerer Distanz den Rückstand weiter schrumpfen ließ, lagen die Nerven der Broncos blank. (58.) Jedenfalls ersetzte ECB Headcoach Märt Eerme Jami Pasanen mit einem weiteren Feldspieler. Dominik Groh nahm dies zum Anlass es mit einem Goalie Goal zu versuchen, der Übermut wurde aber postwendend von Philip Metzler mit dem 5:4 abgestraft. (Individualsponsor BEO Projekt GmbH gratuliert seinem Spieler.) Für die ganz große Sensation reichte es dennoch nicht, Zandegiacomo machte im Anschluss mit dem Empty Net Treffer den Deckel für die Wipptal Broncos drauf.

