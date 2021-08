Die positivste Nachricht der letzten Monate: Die Zuschauer dÃ¼rfen zurÃ¼ck in die Stadien!

Deggendorf. (PM DSC) Jetzt gibt es endlich Klarheit: Die Eishockeysaison 2021/22 des Deggendorfer SC kann vor Zuschauern stattfinden. Der Verkauf weiterer Dauerkarten startet ab...

Deggendorf. (PM DSC) Jetzt gibt es endlich Klarheit: Die Eishockeysaison 2021/22 des Deggendorfer SC kann vor Zuschauern stattfinden. Der Verkauf weiterer Dauerkarten startet ab sofort!

Mit Anspannung wurde auch auf Seiten des DSC die Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung zu den neusten Corona-Beschlüssen am 31.08.2021 erwartet. Kurz nach 13 Uhr war es dann soweit: Nach einer vollständigen Saison 2020/21 vor leeren Rängen darf das Publikum zurück in die Stadien. Auch in die Festung an der Trat. Fangesänge, die Emotionen auf den Rängen und richtige Eishockeyatmosphäre werden endlich zurückkehren.

Bis zu 5.000 Zuschauer dürfen laut den letzten Beschlüssen in die Sportstadien. Für den Deggendorfer SC bedeutet das, dass die Vollauslastung des Stadions unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich sein wird. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie eines der 3Gs (geimpft, genesen oder getestet) erfüllen müssen und auch auf allen Plätzen mindestens eine medizinische Maske tragen müssen. Das Abstandsgebot entfällt komplett. Solange die Corona-Tests noch kostenlos sind, wird der DSC eine Testmöglichkeit vor dem Stadion für seine Fans anbieten.

Auch Vorstand und Geschäftsführer Artur Frank ist ein großer Stein vom Herzen gefallen: „Eishockey ist ein so emotionaler Sport, dass einfach unglaublich viel fehlt, wenn man ihn nur virtuell am Bildschirm oder in einem fast leeren Stadion erleben kann. Deshalb hat mich die Nachricht so unheimlich gefreut, wie schon lange keine mehr, dass wir uns jetzt alle gemeinsam mit unseren Fans und Sponsoren auf eine Saison im Stadion freuen dürfen. Ganz persönlich freue ich mich auf viele Wiedersehen. Das werden die vielleicht emotionalsten Momente der letzten Monate für mich und meine Kollegen aus der Vorstandschaft werden.“

Nachdem es nun möglich sein wird, deutlich mehr Besucher bei den Spielen des DSC zuzulassen, als bisher abzusehen war, startet ab sofort auch der weitere Dauerkartenverkauf in allen Kategorien über das Onlineportal Eventim. Der Link zum Online-Ticketshop des DSC ist auf https://www.dsc-eishockey.de/tickets/ zu finden. Dort werden in Kürze auch die Tagestickets für die Vorbereitung zu finden sein und auch Sitzplatzkarten, für die Plätze, die durch die neue Verordnung frei geworden sind.

Die letzten noch nicht versandten Dauerkarten gehen am 01.09.2021 in die Post und sollten bis zum Ende der Woche bei den Kartenkäufern eintreffen. Eine erste Abholung der Dauerkarten ist am Donnerstag, 02.09.2021 von 17 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle im Eisstadion möglich. Alle Dauerkarten, die ab sofort gebucht werden, können zudem ausschließlich in der Geschäftsstelle abgeholt werden. Ein Versand wird aufgrund der Kurzfristigkeit bis zum ersten Heimspiel nicht mehr angeboten.

Wir freuen uns, dass bereits das erste Vorbereitungsspiel der Saison 2021/22 auf heimischen Eis am 12.09.2021 vor Fans stattfinden kann. Auf geht’s ins Stadion!