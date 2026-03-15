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Die Playoff-Teilnehmer in der PENNY DEL stehen fest

Die Adler Mannheim sichern sich Platz 2 in der Deutschen Eishockey Liga und damit die Qualifikation für die Champions Hockey League / 1. Playoff-Runde beginnt am Dienstag / Erste Viertelfinals stehen fest: Straubing - Berlin und München - Ingolstadt

15. März 20262 Mins read68
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Emotional: Zach Solow von den Adler Mannheim - © City-Press
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Neuss. (PM DEL) Die Adler Mannheim vertreten die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) in der kommenden Saison gemeinsam mit Hauptrundensieger Kölner Haie in der Champions Hockey League.

Die Adler sicherten sich am letzten Spieltag der Hauptrunde heute den 2. Tabellenplatz durch einen 4:2-Sieg über die Schwenninger Wild Wings. Damit treffen die Mannheimer genau wie die Kölner im Viertelfinale auf eines der beiden Teams, die sich in der schon am Dienstag beginnenden 1. Playoff-Runde durchsetzen.

Die anderen beiden Viertelfinal-Partien stehen bereits fest: Die Straubing Tigers treffen auf Titelverteidiger Eisbären Berlin, die sich am letzten Hauptrundenspiel durch ein 5:1 gegen Red Bull München die direkte Viertelfinal-Qualifikation sicherten, und München auf den ERC Ingolstadt.

Bereits am Dienstag beginnen die Playoffs mit der 1. Runde (Best of three), in der die vier Mannschaften auf den Tabellenplätzen 7 bis 10 um die beiden letzten Viertelfinaltickets kämpfen. Um 19.30 Uhr empfangen die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Nürnberg Ice Tigers. Am Mittwoch (Beginn: 19.30 Uhr) folgt dann die erste Partie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Schwenninger Wild Wings.

Beide Serien werden am Freitag mit Spiel 2 fortgesetzt, die möglichen dritten und entscheidenden Partien würden in beiden Serien am Sonntag stattfinden.

Die Viertelfinal-Serien beginnen dann am 24./25. März. Der deutsche Meister 2026 wird spätestens am 7. Mai feststehen. Alle Playoff-Spiele werden von MagentaSport live übertragen, zudem zeigt DF1 im Free-TV bis zum Halbfinale jeweils eine Partie pro Spieltag sowie vier Finalspiele live.

Das sind die Termine:
1. Playoff-Runde:
Fischtown Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers (Di., 17. März, 19.30 Uhr)
Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings (Mi., 18. März, 19.30 Uhr)
Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg (Fr., 20. März, 19 Uhr)
Nürnberg Ice Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaven (Fr., 20. März, 19.30 Uhr)
Fischtown Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers (Stg., 22. März, 14 Uhr)*
Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings (Stg., 22. März, 16.30 Uhr)*

Viertelfinale:
Red Bull München – ERC Ingolstadt (Di., 24. März, 19 Uhr)
Straubing Tigers – Eisbären Berlin (Di., 24. März, 19.30 Uhr)
Adler Mannheim – Sieger 1. Playoff-Runde (Mi., 25. März, 19 Uhr)
Sieger 1. Playoff-Runde – Kölner Haie (Mi., 25. März, 19.30 Uhr)

Kölner Haie – Sieger 1. Playoff-Runde (Fr., 27. März, 19.30 Uhr)
Sieger 1. Playoff-Runde – Adler Mannheim (Fr., 27. März, 19.30 Uhr)
Eisbären Berlin – Straubing Tigers (Fr., 27. März, 19.30 Uhr)
ERC Ingolstadt – Red Bull München (Fr., 27. März, 19.30 Uhr)

Straubing Tigers – Eisbären Berlin (Stg., 29. März, 14 Uhr)
Sieger 1. Playoff-Runde – Kölner Haie (Stg., 29. März, 15 Uhr)
Adler Mannheim – Sieger 1. Playoff-Runde (Stg., 29. März, 16.30 Uhr)
Red Bull München – ERC Ingolstadt (Stg., 29. März, 19 Uhr)

Kölner Haie – Sieger 1. Playoff-Runde (Di., 31. März, 19.30 Uhr)
Sieger 1. Playoff-Runde – Adler Mannheim (Di., 31. März, 19.30 Uhr)
Eisbären Berlin – Straubing Tigers (Di., 31. März, 19.30 Uhr)
ERC Ingolstadt – Red Bull München (Di., 31. März, 19.30 Uhr)

Weitere Viertelfinal-Termine: 2.*, 4.*, 6.* April
Halbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April
Finale: 24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai

*falls erforderlich **bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

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