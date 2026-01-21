Die PENNY DEL zeichnet bei der Award Show am 16. März ihre Besten aus

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) biegt nach der Olympiapause (28. Januar bis 24. Februar) in die spannendste Phase der Saison ein.

Acht Spieltage sind nach den Olympischen Spielen noch in der Hauptrunde zu absolvieren, ehe sie am 15. März endet. Spätestens dann stehen die Playoff-Teilnehmer und der sportliche Absteiger fest. Und schon am Tag darauf fallen die nächsten Entscheidungen: Am Montag, 16. März, werden bei der Award Show vor geladenen Gästen in Köln die Sieger in sieben unterschiedlichen Kategorien geehrt. Die Preisverleihung wird von 19.30 Uhr an live bei MagentaSport und auf den Kanälen der PENNY DEL übertragen.

Gewählt werden die Sieger in den Kategorien „Torhüter des Jahres“, „Verteidiger des Jahres“, „Stürmer des Jahres“, „Trainer des Jahres“ und „Spieler des Jahres“ traditionell von den Kapitänen der 14 Clubs, ihren Trainern und Sportdirektoren sowie von Vertretern der PENNY DEL, des Fachmagazins „Eishockey News“ und des TV-Partners MagentaSport. Ausgezeichnet werden zudem der „Junior des Jahres“, der von der Telekom präsentiert wird, und der Hauptrundensieger. Im Rahmen der Award Show wird zudem auch wieder der „PENNY Unsung Hero Award“ verliehen. Und bereits am Tag darauf (17. März) beginnt mit dem Start in die 1. Playoff-Runde der Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

