Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Die PENNY DEL zeichnet bei der Award Show am 16. März ihre Besten aus
DEL

Die PENNY DEL zeichnet bei der Award Show am 16. März ihre Besten aus

Die erfolgreichsten Akteure der Hauptrunde werden in Köln ausgezeichnet / Ehrung wird live bei MagentaSport und auf den Kanälen der PENNY DEL gezeigt

21. Januar 20261 Mins read29
Share
PENNY DEL Geschäftsführer Gernot Tripcke und Spieler des Jahres 2025 Leonhard Pföderl von den Eisbären Berlin - © City-Press
Share

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) biegt nach der Olympiapause (28. Januar bis 24. Februar) in die spannendste Phase der Saison ein.

Acht Spieltage sind nach den Olympischen Spielen noch in der Hauptrunde zu absolvieren, ehe sie am 15. März endet. Spätestens dann stehen die Playoff-Teilnehmer und der sportliche Absteiger fest. Und schon am Tag darauf fallen die nächsten Entscheidungen: Am Montag, 16. März, werden bei der Award Show vor geladenen Gästen in Köln die Sieger in sieben unterschiedlichen Kategorien geehrt. Die Preisverleihung wird von 19.30 Uhr an live bei MagentaSport und auf den Kanälen der PENNY DEL übertragen.

Gewählt werden die Sieger in den Kategorien „Torhüter des Jahres“, „Verteidiger des Jahres“, „Stürmer des Jahres“, „Trainer des Jahres“ und „Spieler des Jahres“ traditionell von den Kapitänen der 14 Clubs, ihren Trainern und Sportdirektoren sowie von Vertretern der PENNY DEL, des Fachmagazins „Eishockey News“ und des TV-Partners MagentaSport. Ausgezeichnet werden zudem der „Junior des Jahres“, der von der Telekom präsentiert wird, und der Hauptrundensieger. Im Rahmen der Award Show wird zudem auch wieder der „PENNY Unsung Hero Award“ verliehen. Und bereits am Tag darauf (17. März) beginnt mit dem Start in die 1. Playoff-Runde der Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

275
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Daniel Filimonow verlängert seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL

Coach Jalonen „stolz“ auf den Kölner Sieg-Rekord, Rückkehrer Wissmann fordert „ein anderes Gesicht“ seiner Berliner

Bonn. (PM MagentaSport) Verhinderter Held: Ein persönliches Comeback nach Maß liefert Kai...

By18. Januar 2026
! +DELIserlohn RoostersKölner Haie

Kölner Haie bauen ihre Siegesserie aus: 4:2 gegen Iserlohn Roosters

Köln. (MR) Gegen sehr unangenehm zu spielende Iserlohn Roosters konnte Tabellenführer Kölner...

By18. Januar 2026
! +DEL

Klubrekord eingestellt! 13. Haie-Sieg in Serie, doch Kammerer hat nicht genug – DEL-Legende Pietta verlängert in Ingolstadt und wird gefeiert

Bonn. (PM MagentaSport) Sie gewinnen und gewinnen – und stellen nun einen...

By17. Januar 2026
! +DEL

Haie kommen wieder zurück, machen aktuelle Siegesserie im Dutzend voll – wer soll diese Kölner schlagen? „Momentan niemand!“

Bonn. (PM MagentaSport) Das Dutzend ist voll! Die Kölner Haie feiern mit...

By11. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten