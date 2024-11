Die passende Reaktion gezeigt

Buchloe. (chs) Es war die gewünschte Reaktion, die sich ein spürbar erleichterter ESV-Trainer Christopher Lerchner nach der bitteren Derbyniederlage am Freitag in Landsberg von...

Buchloe. (chs) Es war die gewünschte Reaktion, die sich ein spürbar erleichterter ESV-Trainer Christopher Lerchner nach der bitteren Derbyniederlage am Freitag in Landsberg von seinen Schützlingen erhofft hatte.

Denn nachdem die Pirates durch das 0:2 bei den Riverkings auf den letzten Platz abgerutscht waren, sind die Gennachstädter gegen den Tabellensiebten Ulm am Sonntag schon gehörig unter Druck gestanden. Doch die Buchloer enttäuschten ihren Coach und die rund 280 Zuschauen am Sonntagabend tatsächlich nicht und feierten dank einer starken kämpferischen Energieleistung einen wichtigen 5:3 (0:0, 1:1, 4:2) Heimsieg über die Devils, wodurch man die Rote Laterne der Bayernligatabelle auch wieder abgeben konnte.

Dazu waren allerdings 60 Minuten harte Arbeit nötig, denn die beiden Teams lieferten sich an diesem Abend einen intensiven und teils hitzigen Abnutzungskampf, in dem die Buchloer aber am Ende verdient die Oberhand behielten. Das erste Drittel hatte dabei noch recht unspektakulär begonnen, wobei sich die Hausherren ein Chancenplus erspielten. Doch vorerst war an Ulms Schlussmann Maximilian Güßbacher kein Vorbeikommen und auch Daniel Blankenburg im ESV-Gehäuse hielt seinen Kasten sauber, sodass torlos erstmalig die Seiten gewechselt wurden.

Im Mitteldrittel nahm das umkämpfte Match dann nochmals Fahrt auf – vor allem von der körperlichen Intensität und zugleich auch emotional. Zunächst hatten die Gäste per Unterzahltor durch Luis Herbrik zum 0:1 getroffen (24.), ehe Michal Petraks Ausgleich dann wenig später wohl zurecht die Anerkennung verweigert wurde, da Petrak den Puck in letzter Konsequenz mit der Hand über die Linie befördert hatte (29.). Augenblicke danach kochten die Emotionen so richtig hoch, als Felix Schurr von Stefan Rodrigues völlig unnötig mit einem Stockschlag Richtung Oberkörper gelegt wurde. Für Rodrigues war mit einer 5+Spieldauerstrafe nach dieser überflüssigen Aktion richtigerweise vorzeitig Feierabend, aber zugleich auf für Buchloes Andreas Schorer, der sich mit Rodrigues nach dessen Foul angelegt hatte (30.). Sicherlich eine harte Entscheidung der Schiedstrichter, die sich mit mehreren strittigen Strafen immer wieder den Unmut beider Teams zuzogen. Wichtig dann, dass die Buchloer die etwas längere Unterbrechung mit der Behandlungspause für Schurr – der zum Glück anschließend weitermachen konnte – besser verkrafteten. Denn nach gut 31 Minuten fälschte Marc Krammer einen Schuss von Alexander Lieske vor dem Tor unhaltbar zum 1:1 Ausgleich ab, mit dem es auch in die zweite Pause ging.

Der letzte Durchgang startete anschließend eigentlich optimal für die Freibeuter: Denn schon nach 93 Sekunden brachte Michal Petrak die Piraten erstmals in Front, wobei Güßbacher hier nicht die beste Figur machte. Und der tschechische Routinier legte keine drei Minuten später sogar das 3:1 nach – dieses Mal mit einem platzierten und somit unhaltbaren Schuss (45.). Doch diese gute Ausgangslage war dann binnen zwei Minuten wieder dahin. Denn die Ulmer, die sich keineswegs aufgaben, schlugen mit einem Doppelschlag zurück. Erst traf Bohumil Slavicek im Powerplay zum 3:2 Anschluss (47.), ehe Ludwig Danzer mit Ablauf einer weiteren Buchloer Strafzeit zum 3:3 einnetzte (49.). Das Spiel war somit wieder völlig offen und Ulm gehörten auch die nächsten Minuten. Doch die Freibeuter rissen sich anschließend nochmals zusammen und wurden für ihre harte Arbeit mit der erneuten Führung belohnt. Kapitän Christian Wittmann hatte in Überzahl den Platz genutzt und maßgenau zum 4:3 getroffen (55.). Und da Ulm in der Schlussminute mit dem sechsten Feldspieler nochmals gehörig Pech mit einem Pfostentreffer hatte und den Ausgleich liegen ließ, durften sich die Pirates letztlich über den wichtigen Dreier freuen, den Alexander Krafczyk mit dem Empty-Net-Treffer zum 5:3 Endstand endgültig besiegelte (60.).

Blaulicht-Heimspiel am kommenden Freitag

Der ESV Buchloe lädt zum nächsten Heimspiel am kommenden Freitag gegen Pfaffenhofen (20 Uhr) alle Blaulichtorganisationen in die Sparkassenarena ein, das Spiel bei freiem Eintritt zu verfolgen. Mitglieder von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Wasserwacht, THW und Co erhalten zum Dank für ihr tägliches Engagement an diesem Abend kostenlos Zutritt (bitte in Uniform kommen oder Mitgliedsausweis vorzeigen).

Wir und unser Team würde uns sehr freuen wenn möglichst viele Helfer, Retter und Helden des Alltag an diesem Abend vorbeischauen!

