Die Online Casino Lastschrift im Vergleich mit anderen Zahlungsarten im Online Casino

Anzeige Ein ausführlicher Vergleich der beliebten Zahlungsmethode SEPA Lastschrift mit anderen renommierten Zahlungsmethoden im Online Casino. Autor: David L. Mikkelsen Die Online Casino Lastschrift...

Anzeige

Ein ausführlicher Vergleich der beliebten Zahlungsmethode SEPA Lastschrift mit anderen renommierten Zahlungsmethoden im Online Casino.

Autor: David L. Mikkelsen

Die Online Casino Lastschrift online fliegt bei vielen Schweizer Spielern für Glücksspiele auch heute noch unter dem Radar. In den letzten Jahren mausert sich die Zahlungsmethode jedoch genau wie das Online Banking und wird immer beliebter unter den Kunden. Dieser Trend ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich Online Casino Anbieter aufgrund der großen Konkurrenz in der Branche immer neue Features einfallen lassen müssen, um für Spieler attraktiv zu sein. So tritt inzwischen das Lastschriftverfahren in ernsthafte Konkurrenz mit den bereits etablierten Zahlungsmethoden und sichert sich ihren Platz.

Für mich als Expertin von Onlinecasinorank war es deshalb vor dem Test schnell klar, dass dieses Thema nun endlich eine größere Aufmerksamkeit verdient.

Die besten Zahlungsmethoden in Online Casinos in der Schweiz

Seriöse Online Casino Betreiber bieten Ihren Kunden meist die Möglichkeit aus einer großen Vielfalt verschiedener Zahlungsmethoden auswählen zu können an. Das Vorhandensein renommierter Zahlungsdienstleister zeigt Spielern neben den Lizenzen gleichzeitig die Seriosität des Lastschrift Casinos, da bekannte Zahlungsdienste nicht mit unseriösen Partnern kooperieren.

Auch die Casino Lastschrift bzw. das Sepa Lastschriftverfahren, kurz „ELV“ ist eine dieser besonders sicheren, beliebten und damit besten online Zahlungsmethoden in Online Casinos mit Lastschrift. Daneben gibt es jedoch viele weitere mehr oder weniger bekannte, aber sehr seriöse Zahlungsdienstleister, die wir Ihnen hier nicht vorenthalten wollen. Dazu gehören:

PayPal

EcoPayz

PaysafeCard

Skrill

Neteller

Kreditkarten (MasterCard, VisaCard)

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass PayPal sich vorerst aus dem Online Casino Markt zurückgezogen hat und nicht zur Verfügung steht.

Casino Zahlung per Lastschrift – Einfach mit Lastschrift bezahlen

Nun aber zu einem wichtigen Punkt besonders für Neulinge: Wie funktioniert das Einzahlung im Online Casino per ELV Zahlung? Diese Frage beantworten wir Ihnen im Folgenden in einer detaillierten Schritt für Schritt Anleitung zur Zahlung per LSV.

Doch zunächst wollen wir kurz und bündig erklären, was das SEPA Lastschrift ELV überhaupt ist. Im Rahmen der ELV erteilt der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung. Diese erlaubt es dem Dienstleister bei Erbringung einer Dienstleistung das Geld direkt vom Konto des Kunden abzubuchen. Das funktioniert im Online Casino ebenso, wie in Online Shops.

Suche Sie sich ein seriöses Online Casino, das die ELV als Einzahlungsmethode anbietet aus. Wählen Sie im Zahlungsbereich als Einzahlungsmethode „Lastschriftverfahren“ aus. Tragen Sie Ihre persönlichen Daten sowie Ihre Konto Informationen in das Formular ein und bestätigen Sie diese. Wählen Sie nun die gewünschte Einzahlungssumme aus. Kontrollieren Sie alles und bestätigen Sie die Erteilung der Ermächtigung. Das Geld landet sofort auf Ihrem Spieler Konto. Nun stehen Ihnen alle Echtgeld Spiele zur Verfügung.

Auszahlungen per Casino Lastschrift

Ebenfalls wichtig ist, dass eine Zahlungsmethode auch eine Auszahlungs Möglichkeit von Cash beinhaltet. Deshalb ist die oft unterschätzte Auszahlungs Möglichkeit bei der Auswahl einer Zahlungsmethode nicht zu unterschätzen.

Bei der ELV ist eine Auszahlung direkt nicht möglich. Das ist allerdings überhaupt nicht schlimm, da die Auszahlung im Online Casino per Lastschrift über das Formular für den Spieler nur zu Verwirrung führen würde. Die Auszahlung direkt per Bankeinzug ist deshalb die einfachste.

Das Lastschriftverfahren im Vergleich

Nun aber zum Kern des Tests: Der Vergleich der Casino Lastschrift mit anderen bekannten Zahlungsmethoden im Online Casino. Zur besseren Übersicht haben wir Ihnen im Anschluss diese Tabelle zusammengestellt. Eine Erklärung erfolgt unter der Tabelle.

Zahlungsmethode/ Kriterium EcoPayz PaysafeCard Skrill Neteller Kreditkarten Transaktion Sofort auf dem Konto Sofort auf dem Konto Sofort auf dem Konto Sofort auf dem Konto Sofort auf dem Konto Sicherheit Sehr hoch Sehr hoch Sehr hoch Sehr hoch Sehr hoch Gebühren und Limits Abhängig vom Account Keine Gebühren, Limit ca. 5.000€ Keine Gebühren Keine Gebühren Keine Gebühren Ein- und Auszahls Verfahren aufs Konto Möglich Keine Auszahlung Möglich Möglich Möglich Verbreitung Selten Weit verbreitet Stark Weit verbreitet Weit verbreitet Mobiles Online Casino Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar

Es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass die ELV keine gravierenden Nachteile gegenüber anderen Zahlungsmethoden hat. Vielmehr reiht sich die Zahlungsart nahtlos in die Riege der beliebtesten Anbieter von Transaktionen ein und erfreut sich deshalb einer großen Zustimmung.

Die Lastschrift im Mobilen Online Casino

Besonders heute, in einer Zeit in der jeder immer und überall sein mobiles Endgerät, sei es das Handy, das Tablett oder der Laptop, zur Hand hat ist es besonders wichtig für eine gute Zahlungsmethode auch im Online Casino verfügbar zu sein. Die besten Casinos mit EcoPayz erfüllen die Anforderungen in dieser Hinsicht, doch kann auch die Lastschrift da mithalten?

Wie bereits in der Tabelle ersichtlich ist, bieten alle Lastschrift Online Casinos mit Lastschrift, auch die Casino Einzahlung mithilfe dieser Methode im Mobile Casino an. Spieler, die sich für die Lastschrift entscheiden sind deshalb immer und überall in der Lage schnell Einzahlungen zu tätigen.

Vor- und Nachteile der Lastschrift

Zum Abschluss noch ein kurzer Überblick über die wichtigsten Vor- und Nachteile beim im Casino mit Lastschrift bezahlen, um die in diesem Vergleich vermittelten Informationen noch einmal übersichtlich darzustellen.

Vorteile:

Etabliert – Die Lastschrift gibt es schon lange als Einzahlungsmethode, deshalb ist sie besonders sicher.

Einfach – Das Eingeben der persönlichen Daten im Formular dauert nur wenige Sekunden. Folgelastschriften werden aufgrund der Einzugserlaubnis automatisch abgebucht.

Schnell – Die Einzahlung funktioniert in Echtzeit

Verbreitet – Beinahe jedes Online Casino bietet Lastschrift an. Auch in der Wirtschaft ist die Zahlungsmethode verbreitet.

Nachteile:

Keine Auszahlung möglich

Man sieht es deutlich: Die immensen Vorteilen, welche das per Lastschrift Bezahlen dem Nutzer bietet werden durch die Nachteile nicht einmal ansatzweise relativiert.

Fazit: Sicher, verlässlich und schnell

Nachdem ich mit der Einzahlung in Online Spielbanken mit Lastschrift nun intensiver auseinandergesetzt habe, habe ich ein gutes Gefühl. Die Lastschrift birgt viele Vorteile und eine große Sicherheit für Spieler. Auch die Verbreitung der Zahlungsmethode außerhalb der besten Online Casino mit Lastschrift spricht für sich. Ich spreche deshalb eine volle Empfehlung für die Casino Lastschrift aus.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige