Die onesto Tigers geben weitere AbgÃ¤nge bekannt.

Bayreuth. (PM Tigers) Ilya Andryukhov wird nicht nach Bayreuth zurückkehren.

Der 35-jährige Goalie kam vor der Saison nach Bayreuth und absolvierte 39 Partien für die Oberfranken.

Justin Spiewok trägt in der neuen Spielzeit kein Trikot mehr der onesto Tigers. Der junge Torsteher, der von Mittel- nach Oberfranken gewechselt war, kam 14 Einsätzen im gelb-schwarzen Trikot.

Nach Hamm in die Oberliga Nord hat sich Lucas Flade verabschiedet. Der heute 24-jährige Verteidiger kam vom DEL2-Meister aus Regensburg an den Roten Main und verletzt sich in der Vorbereitung an der Hand, was ihn in den ersten 15 Partien der Hauptrunde zum Zuschauen zwang. In den restlichen Partien konnte er einen Treffer landen und drei weiterer Torerfolge vorbereiten.

Verabschieden wird man sich ebenfalls von Paul Reiner. Der 23- jährige Linksschütze kam aus Bad Nauheim nach Oberfranken und absolvierte alle Spiele der Saison. In den 48 Partien kam Reiner auf 5 Treffer und vier weitere Torvorlagen.

Nicolas Hinz wird nicht mehr nach Oberfranken zurückkehren. Der erst 21-jährige Angreifer kam in 45 Spielen zum Einsatz und konnte vier Treffer erzielen. Bei fünf weiteren Torerfolgen leistete Hinz die Vorarbeit.

Nach zwei Spielzeiten ist die Zeit gekommen, um sich von Lars Bergbauer zu verabschieden. Sein Wechsel aus dem Nachwuchs in Davos nach Bayreuth erfolgte zur Saison 2023/2024. Der Publikumsliebling im Tigerkäfig zeigte stets vollen Einsatz. In der abgelaufenen Saison ging er in 40 Spielen für die Tigers aufs Eis und konnte sich dabei 8 Mal auf dem Scoreboard eintragen.

