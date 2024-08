Die Ã–hlers bleiben Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Manuel und Robert Öhler werden auch in der Saison 2024/25 für die Rittner Buam SkyAlps im Einsatz sein. Während Robert ungefähr...

Klobenstein. (PM Buam) Manuel und Robert Öhler werden auch in der Saison 2024/25 für die Rittner Buam SkyAlps im Einsatz sein.

Während Robert ungefähr für den ersten Monat verletzungsbedingt aussetzen muss, spielt Manuel nach einem einjährigen Two-Way-Contract beim HC Pustertal nun wieder exklusiv auf dem Ritten.

Die Cousinen sind beide im Jahr 2001 geboren und haben ihre gesamte Karriere bei den Rittner Buam SkyAlps gespielt. Nur für Manuel Öhler ging es in der vergangenen Saison erstmals vom Hochplateau runter. Beim HC Pustertal versuchte er sein Glück in der ICE Hockey League, durfte aufgrund eines Two-Way-Contracts aber auch bei den Rittner Buam in der Alps Hockey League bzw. Italienmeisterschaft auflaufen. Bei seinem Heimatverein steuerte der groß gewachsene Edeltechniker in 25 Spielen acht Scorerpunkte (zwei Tore) bei.

Sein Cousin Robert Öhler ist vom Typ ein ganz anderer Spieler. Der bullige Angreifer trotzt seinen Gegenspielern mit Härte und Entschlossenheit. Er steckt vor keinem Zweikampf zurück und gibt nicht auf. Aber auch spielerisch ist es ihm in der vergangenen Saison so gut ergangen wie noch nie. In 60 Spielen kam er auf 17 Scorerpunkte (5 Tore). In der kommenden Saison muss Neo-Trainer Jamie Russell anfangs auf Robert verzichten: Eine Verletzung setzt ihn circa für einen Monat außer Gefecht.

Über die Vertragsverlängerungen mit den beiden Öhler-Cousinen freuen sich auch die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath: „Manuel (Öhler, Anm. d. Red.) ist jetzt wieder ganz bei uns, darüber freuen wir uns. Er hat uns in der letzten Saison in den wichtigen Phasen viel geholfen und wir glauben, dass er in einer ganzen Saison bei uns einen großen Schritt nach vorne machen kann. Robert (Öhler, Anm. d. Red.) ist extrem wichtig für uns, er ist ein Charakterspieler, der hart spielt und vor Nichts zurückschreckt. Auch in dieser Saison wird er wieder einen wichtigen Beitrag für uns leisten.“