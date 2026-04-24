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ESV KaufbeurenTransfer-News

Die Nummer neun bleibt beim ESVK

24. April 20261 Mins read74
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Max Oswald © Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Wenn du schon immer dieses Trikot trägst, dann gehst du halt auch nicht, wenn es mal nicht so gut läuft.

Mit Eigengewächs Max Oswald steht ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs seinem ESV Kaufbeuren auch nach dem Abstieg in die Oberliga weiterhin treu zu Seite. Der 25 Jahre alte Publikumsliebling verkörpert viele Tugenden, welche die ESVK Fans in der energie schwaben arena von ihren Spielern sehen wollen. Totale Identifikation mit dem Verein. Immer am rackern und beißen und der eine oder andere harte Check darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu ist Max Oswad auch ein Typ der klaren Worte. Alles Dinge, die dem ESVK gut zu Gesicht stehen.

Insgesamt kann Max Oswald mit seinen erst 25 Jahren bereits auf 304 Pflichtspiele im Trikot seines Heimatvereins zurückblicken und wird somit auch in Zukunft das Joker-Trikot mit der Rückennummer neun tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Max Oswald: „Er identifiziert sich mit dem Verein und seinem Umfeld wie nicht viele andere Spieler. Solche Spielertypen sind enorm wichtig für die Kabine und für die Verbindung zu unseren Fans. Außerdem bringt er ein gutes Gesamtpaket mit aufs Eis, welches uns in der kommenden Saison auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen wird.“

Max Oswald zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich war letzte Saison ein Teil der Mannschaft, die für den Abstieg verantwortlich war. Daher war es für mich schnell klar, dass ich nun ein Teil der Mannschaft sein möchte, die zukünftig hoffentlich wieder einiges gerade rücken kann.“

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