Die NHL hat Eishockey zu einer Sportart von Weltrang gemacht

Hier spielen die größten Stars der Welt gegeneinander und kämpfen um den Thron in Form des Stanley Cups. Mit ihren spektakulären Spielen und ihrer internationalen Reichweite hat die NHL das Eishockey zu einer globalen Sportart gemacht, deren Strahlkraft längst weit über Amerika und Europa hinausreicht.

Aufmerksamkeit durch Medienpräsenz

Die enorme Medienpräsenz, die sich nicht nur auf die jeweiligen Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele beschränkt, hat den Sport weltweit in den Blickpunkt der Fans gerückt. Daran hat auch die Sportwetten-Industrie einen wesentlichen Anteil. Sie profitiert ebenfalls von den zahlreichen Vorzügen des Sports.

Dazu zählen nicht nur das hohe Tempo und die körperliche Intensität, mit dem Eishockey gespielt wird, sondern auch die Unvorhersehbarkeit, die spannenden Spielzüge, die Overtime-Regeln und das Shootout. All das macht die Spiele zu spannenden Events, deren Dramatik mit dem Fußball vergleichbar ist und diese manchmal sogar übertrifft. Kein Wunder also, dass Eishockey in Deutschland die Nr. 5 der Hitliste der beliebtesten Sportarten steht. Diese führt König Fußball, vor Tennis, Handball und Basketball an.

Die NHL trägt einen wesentlichen Anteil dazu bei, dass der Sport immer beliebter wird. Die Spiele werden weltweit live übertragen, das Interesse wächst. In Deutschland sind mittlerweile 300 Spiele der Liga live zu sehen. Die Saison 2024/25 startet am 4. Oktober, die Favoriten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Die Experten erwarten in ihren Prognosen neuerlich ein Duell der Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers.

Beide Teams standen sich bereits im Stanley-Cup-Finale 2023/24 gegenüber und lieferten den Fans ein dramatisches Duell, das erst im siebten Spiel zugunsten der Florida Panthers entschieden wurde. Laut Buchmacher Betano, der Sportwetten auf alle Eishockey-Ligen anbietet, sind die Oilers und Panthers auch in der kommenden Saison die heißesten Favoriten auf den Stanley Cup. Dahinter folgen in der Favoritenliste die Dallas Stars, Colorado Avalanche und die New Jersey Devils.

Die Spiele faszinieren längst ein Publikum in aller Welt. Mit der Einführung des Satellitenfernsehens und dem Internet sind diese jederzeit weltweit verfügbar. Das hat die Fanbasis gestärkt und das Interesse an der NHL weiter gefördert. Damit einher ging der wirtschaftliche Aufschwung, der immer mehr Geld durch Sponsoren und TV-Rechte in die Kassen der Klubs und der Liga spült.

Die Internationalisierung zog Spieler aus aller Welt an

Was einst mit nur vier Mannschaften in Kanada begann, umfasst heute insgesamt 32 Teams. Sieben davon sind aus Kanada, 25 aus den USA. Die Expansion im Laufe der Jahrzehnte trug wesentlich dazu bei, dass die Popularität von Eishockey zunahm.

Ab den 1970er Jahren öffnete die NHL die Liga und sorgte dafür, dass eine ganze Welle von Talenten aus Europa auf den amerikanischen Kontinent strömte. Die Internationalisierung hatte mehrere Effekte. Einerseits verfolgten die Fans in Europa zunehmend die Spiele ihrer Idole, andererseits brachten diese neue Techniken und Stile in die NHL ein. Das bereicherte das Spiel und machte es noch spektakulärer.

Die Pioniere dieses Trends wurden zu Vorbildern für nachfolgende Generationen an Talenten, deren Ziel es wurde, in die NHL zu wechseln. Heute spielen auch deutsche Stars in den besten Mannschaften der Liga und hatten zuletzt sogar die Chance auf den Titel.

Starfaktor bei Großereignissen

Die NHL hat wesentlich dazu beigetragen, die Eishockeyturniere zu einem der Höhepunkte der Olympischen Winterspiele zu machen. Seit der erstmaligen Teilnahme von Spielern der NHL bei Olympia 1998 in Nagano, gehört der Auftritt der besten Eishockey-Spieler der Welt zum Fixprogramm aller Spiele.

Die NHL hat erkannt, dass das Antreten ihrer Stars der Liga noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, und dies akzeptiert. Olympia hingegen profitiert vom Scheinwerferlicht, das auf die Stars gerichtet wird, und freut sich über hohe Einschaltquoten und Sponsorengelder.

Geschichte und Tradition tragen also auch im Eishockey dazu bei, dass die Faszination im Kampf um den Puck am Eis nicht abreißt. Zahlreiche legendäre Spieler und historische Begegnungen lassen die Zahl von Anhängern immer weiter anwachsen und verleihen dem Sport und seinen Hauptdarstellern große Bedeutung im Konzert der größten Sportarten der Welt. Die NHL bleibt somit weiterhin ein zentraler Akteur bei der Weiterentwicklung von Eishockey.

