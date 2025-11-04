Die NHL-Drafts 2026: Diese Spieler stehen im Mittelpunkt der CHL-USA-Challenge 2025

Anzeige

Nicht nur die nordamerikanischen Eishockeyfans fiebern der legendären CHL-USA Prospects Challenge 2025 entgegen, besonders nachdem die Canadian Hockey League vor wenigen Tagen ihren 22-köpfigen Kader für dieses Turnier verlautbart hat. Deren Auswahl trifft am 25. November in Calgary und am darauffolgenden Tag in Lethbridge in zwei Spielen, die mit potenziellen NHL-Draft-Kandidaten des Jahrgangs 2026 gespickt sind, auf das US-Team. Ethan Belchetz (Windsor) und Maddox Dagenais von den Quebec Remparts führen das CHL-Team an. Auch Mathis Preston (von den Spokane Chiefs) und Caleb Malhotra (Bulldogs) wurden in den Kader aufgenommen, und es wird davon ausgegangen, dass alle vier das Potenzial haben, in der ersten Runde des NHL-Drafts ausgewählt zu werden.

Ethan Belchetz steht ganz weit oben im Ranking

Ethan Belchetz sorgte in dieser Spielzeit in der Ontario Hockey League (OHL) mit 12 Toren in 15 Spielen für jede Menge Aufsehen, kein Wunder, dass die meisten NHL-Scouts auf ihn aufmerksam gemacht wurden. Der 1,96 Meter große und 103 Kilogramm schwere Linkshänder aus Windsor beeindruckt nicht nur mit seinen körperlichen Maßen, sondern auch mit seiner deutlich verbesserten Schnelligkeit am Eis im Vergleich zu seiner Rookie-Saison. In seiner ersten Spielzeit in der OHL brachte es Belchetz auf 38 Punkte in 56 Spielen – eine respektable, wenngleich aber auch nicht überragende Leistung. In dieser Saison schafft er fast im Schnitt einen Scorerpunkt pro Spiel (19 Punkte in 15 Einsätzen), und seine beachtliche Leistungssteigerung zeigt sich nicht nur in den einzelnen Statistiken.

Seine Beinarbeit hat sich um ein Vielfaches verbessert, und auch an der Passgenauigkeit und Passfrequenz wurde im Training besonders gearbeitet, sodass er nun vor allem vor dem gegnerischer Tor, umringt von zahllosen Verteidigern, die Übersicht behält. Mit sieben Punkten in fünf Spielen trug Belchetz maßgeblich dazu bei, dass Kanada beim Hlinka Gretzky Cup 2025 die Bronzemedaille gewann. Auf der NHL Central Scouting Liste wird er gegenwärtig mit der Note A versehen, ein Ranking, dass gleichbedeutend mit einem Erstrunden-Pick im NHL Entry Draft 2026 ist.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gkJFAlEc0h0

Caleb Malhotra und Mathis Preston werden ebenfalls als Erstrunden-Picks beim kommenden NHL-Draft 2026 gehandelt

Caleb Malhotra trägt einen bekannten Nachnamen in Eishockeykreisen. Sein Vater Manny verbrachte 16 Spielzeiten in der NHL und war als herausragender Two-Way-Center bekannt, doch auch der jüngere Malhotra macht sich schön langsam einen Namen. In seiner Rookie-Saison bei Brantford schaffte er es in nur 13 Spielen auf 18 Scorerpunkte – eine beachtliche Leistung in der OHL.

Wenn die CHL beim kommenden NHL-Draft nur einen Spieler hervorbringen würde, dann wird es definitiv Preston sein, der sich endlich nach einem Auftritt auf der großen Bühne sehnt und zu den besten jungen Eishockeytalenten seiner Generation zählt. Die Scouts der Central League haben ihm die Bestnote A gegeben und heben vor allem sein Spielverständnis hervor, das sich nicht nur auf seine fünf Treffer und 13 Torvorbereitungen stützt.

Ist Maddox der vielversprechendster Spieler im Dress von Quebec für den NHL-Draft 2026?

Die Quebec Remparts haben sich über die Jahre als Talentschmiede für die NHL erwiesen, und Maddox Dagenais scheint der nächste Spieler zu sein, der bereit für den Sprung in die NHL ist. Der aus Saint-Lazare stammende Spieler erhielt vom NHL Central Scouting die Bewertung B, eine Beurteilung, die darauf hindeute, dass er aktuell in der zweiten oder dritten Runde des Auswahlverfahrens erwartet wird. Bis zum anstehenden Draft kann sich jedoch noch viel ändern.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yv9TJbU_m70

Alle von NHL Central Scouting mit der Bewertung A eingestuften CHL-Spieler werden voraussichtlich am NHL-Draft 2026 teilnehmen

Alle 15 Spieler, die von der NHL Central Scouting auf der vorläufigen Beobachtungsliste mit einem A bewertet wurden, schafften es auch in den CHL-Kader. Damit wurden alle Spieler, die Scouts als Erstrundenkandidaten für den NHL-Draft im Juni 2026 einstufen, berücksichtigt.

Die Sturmreihe liest sich wie das Who’s Who des kanadischen Junioren-Eishockeys. Neben Belchetz und Preston gehörte Ryan Roobroeck (Niagara) zu den ersten drei Nachwuchstalenten, die bereits im September in den vorläufigen Kader berufen wurden.

Alessandro Di Iorio und Beckham Edwards, die beiden aus Sarnia, komplettierten die Top Fünf der frühen Picks. Das tschechische Nachwuchstalent Adam Novotny (aus Peterborough) ist einer der wenigen europäischen Nachwuchsspieler, die in das diesjährige CHL-Team aufgenommen wurden. Dasselbe gilt für den Russen Egor Shilov (aus Victoriaville). Hierbei sollte man nicht auf JP Hurlbert vergessen, der mit 28 Scorerpunkten in 14 Spielen, die er alle für die Kamloops lieferte, die CHL-Scorerliste anführt.

In der Verteidigung werden aller Voraussicht nach Carson Carels (Prince George), Ryan Lin (Vancouver), Chase Reid (Sault Ste. Marie), Daxon Rudolph (Prince Albert) und Xavier Villeneuve (Blainville-Boisbriand) spielen. Der herausragendste Spieler aus den oben genannten Spielern ist natürlich Carson Carels, der mit dem Team Kanada den dritten Endrang beim Hlinka Gretzky Cup erreichte und Gold bei der U18-Weltmeisterschaft gewann.

Wer hat es sonst noch ins CHL-Team geschafft?

Nur weil ein Spieler keine A-Bewertung erhalten hat, heißt das nicht, dass er nicht für die NHL reif ist. Die CHL hat den Kader mit sieben weiteren Spielern mit B-Bewertung aufgefüllt, von denen viele in der zweiten oder dritten Runde des NHL-Drafts 2026 ausgewählt werden könnten.

Hier sind vor allem zu nennen: Nikita Klepov und Brooks Rogowski, die mit dem Team USA siegreich beim Hlinka Gretzky Cup 2025 waren, und zwar noch bevor sie in die OHL wechselten. Klepov (Saginaw) verstärkt das Team um den in den USA geborenen Rogowski (Oshawa), Chase Harrington (Spokane), Chase Reid (Sault Ste. Marie) und Harrison Boettiger (Kelowna).

Boettiger wechselte vom Team USA und wird in der CHL zusammen mit Zachary Jovanovski (Guelph) im Tor stehen. Charlie Morrison und Giorgos Pantelas, ebenfalls mit einer B-Benotung, werden hinter den A-bewerteten Verteidigern die neu-formierte Abwehrreihe bilden.

Willie Desjardins wird den Kader dirigieren

Die CHL hat ein Trainerteam mit viel Erfahrung zusammengestellt. Willie Desjardins übernimmt die Rolle des Cheftrainers, nachdem er jahrelang in der NHL für Vancouver, Los Angeles und Anaheim tätig war. Aktuell trainiert er die Medicine Hat Tigers und weiß auf Grund seiner jahrzehntelangen Erfahrung genau, wie man junge Spieler optimal fördert. Desjardins wird in der Zwei-Spiele-Serie von drei Assistenten unterstützt. Jay McKee, der Brantford trainiert und der auf eine über 600 Spiele umfassende NHL-Karriere zurückblicken kann, Sylvain Favreau, der ebenso wie General Manager Yanick Lemay von Drummondville kommt. Mike Johnston komplettiert das Team als dritter Assistent, nachdem er in den letzten Jahren für Portland zuständig war.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Einberufung wird sich für die CHL-Talente lohnen

Nach nur zwei Jahren hat die CHL USA Prospects Challenge ihren Zweck erfüllt. Sie funktioniert ähnlich wie umfassende Testberichte, die in anderen Wirtschaftszweigen eingesetzt werden. Die besten neuen Kreditkarten werden beispielsweise auf Bewertungsplattformen wie Bankrate und NerdWallet direkt miteinander verglichen. Ebenso bewerten Seiten wie Casino Guru, IGN und Rotten Tomatoes neue Online Casinos, Software und Filme, damit die einzelnen Nutzer ohne großen Aufwand die besten Angebote, für die sie sich interessieren, auswählen können.

Dasselbe gilt für die CHL USA Prospects Challenge. In der Serie mit zwei Spielen treten die besten und aussichtsreichsten Spieler für den NHL-Draft gegeneinander an. Team Kanada ging im letzten Jahr als der klare Sieger vom Platz, denn sie konnten beide Spiele für sich entscheiden. Aber noch besser waren die anschließenden Drafts für die Kanadier: Knapp 75 % ihrer Spieler wurden in der ersten Runde des NHL-Drafts 2025 ausgewählt, bei der auch sechs Spieler aus dem DACH-Raum zur Auswahl standen.

