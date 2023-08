Die „neuen“ Roosters prÃ¤sentieren sich am Samstag erstmals ihren AnhÃ¤ngern

Artikel anhören Iserlohn. (PM Roosters) Am kommenden Samstag, den 05. August ist es wieder so weit: Beim ersten öffentlichen Training präsentiert sich das neue...

Iserlohn. (PM Roosters) Am kommenden Samstag, den 05. August ist es wieder so weit: Beim ersten öffentlichen Training präsentiert sich das neue Team der Iserlohn Roosters das erste Mal den heimischen Fans.

Ab 9:45 Uhr sind die Pforten der Balver Zinn Arena geöffnet, der Eintritt ist natürlich frei. Gegen 10:15 Uhr kommt das komplette Team um Headcoach Greg Poss aufs Eis und wird rund anderthalb Stunden aktiv sein. „Wir alle freuen uns schon sehr darauf, unsere Fans wiederzusehen beziehungsweise kennenzulernen. Natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen, aber insbesondere bei einigen Spielformen wollen wir die Einheit auch für ein paar taktische Inhalte nutzen“, kündigt der Headcoach an.

Was genau auf dem Eis passiert, wird dank der technischen Unterstützung durch den Roosters-Eventpartner malkus Veranstaltungstechnik sowohl durch eine externe Moderation als auch durch den verkabelten Greg Poss erklärt. Dazu werden an allen vier Rundungen der Bande separate Lautsprecher zur Beschallung der beiden Tribünen auf den Längsseiten installiert.

Fanshop und Gastronomie in der Arena werden wie gewohnt geöffnet sein, zudem findet etwa eine Dreiviertelstunde nach Ende des öffentlichen Trainings (ab circa 12:45 Uhr) hinter der Arena die Autogrammstunde mit dem kompletten Team exklusiv für unsere Mitglieder statt. Für etwas musikalische Untermalung sowie Speisen und Getränke ist gesorgt, zudem stellen die Stadtwerke Iserlohn eine Hüpfburg zur Verfügung. Auch Roosters-Maskottchen Icey lässt sich einen Besuch natürlich nicht nehmen.

Da die entsprechenden Fotos erst am Tag davor aufgenommen werden, stehen leider noch keine Autogrammkarten zur Verfügung. Dafür gibt es extra angefertigte Karten, auf denen Platz für die aktuellen Unterschriften ist sowie wie gewohnt das Heimspielposter und die Pocket-Spielpläne in ausreichender Auflage. Und natürlich unterschreiben unsere Jungs auch persönliche Gegenstände.

Das erste Event im Vorbereitungskalender ist gleichzeitig auch der erste Termin für den neuen Kids Club der Roosters: Am Samstag haben alle Mitglieder des Kids Clubs die Möglichkeit, sich am Fanshop in der Arena ihre Willkommens-Boxen abzuholen. Außerdem steht im Anschluss an die Autogrammstunde noch eine Kabinenführung mit Roosters-Betreuer Thorsten Weber und Kids Club-Spielerpate Charlie Jahnke an.

