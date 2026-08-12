Die neue Saison beginnt offiziell – Morgen startet das Trainingslager in Corvara

Bozen. (PM HCB) Nachdem in den vergangenen 72 Stunden alle Spieler eingetroffen sind und die medizinischen Untersuchungen sowie die Fitnesstests absolviert haben, sind die Foxes bereit für den Start.

Morgen, Donnerstag, den 13. August, macht sich der HCB Südtirol Alperia auf den Weg nach Corvara in Badia, wo die Mannschaft bis Sonntag, den 23. August, ihr traditionelles Sommertrainingslager absolvieren wird. Untergebracht ist das Team im Alpinen Dorf „Tempesti“, trainiert wird im angrenzenden Eisstadion „Albert Pezzei“.

Zum sechsten Mal werden die Weiß-Roten ihre ersten Eiszeiten im Schatten des Sassongher im wunderschönen Gadertal absolvieren. Unter der Leitung von Head Coach Antti Karhula und Associated Coach Fabio Armani wird der gesamte Kader dabei sein. Verstärkt wird die Mannschaft durch die beiden jungen Spieler Christian Gamper und Lukas Plank, die vom Farmteam des HC Meran zum Team stoßen. Der Kader besteht somit insgesamt aus drei Torhütern, sieben Verteidigern und vierzehn Stürmern.

Die nominierten Spieler für das Trainingslager

Torhüter: Domingue Louis (CAN), Costantini Marco (CAN), Gamper Christian (ITA)

Verteidiger: Van de Leest Jackson (CAN), Buono Carmine (ITA/CAN), Frick Noah (ITA), Kivihalme Teemu (USA/FIN), Larcher Enrico (ITA), Hillman Blake (USA), Leslie Zac (CAN)

Stürmer: Mantenuto Daniel (ITA/CAN), Gazley Dustin (ITA/USA), Digiacinto Cristiano (ITA/CAN), Gellon Daniel (ITA), Elson Turner (CAN), Misley Bryce (ITA/CAN), McClure Brad (CAN), Fuchs Jakob (ITA), Schneider Cole (USA), Remolato Nicolò (ITA), Ratcliffe Isaac (CAN), Bradley Matt (ITA/CAN), Frigo Luca (ITA), Plank Lukas (ITA)

„Diese zehn Tage werden wichtig sein, um die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler kennenzulernen“, erklärt Coach Antti Karhula. „Aber auch für die Jungs selbst geht es darum, als Gruppe zusammenzuwachsen. Unser Ziel ist es, auf und neben dem Eis als Mannschaft zu arbeiten und uns dabei auf die körperliche Verfassung zu konzentrieren. Gleichzeitig werden wir beginnen, unser Spielsystem aufzubauen – sowohl in der Offensive, also wie wir mit der Scheibe spielen wollen, als auch in der Defensive. Wir werden alle wichtigen Aspekte durchgehen, um die Grundlagen für die neue Saison zu schaffen.“

Erstes Testspiel am Samstag, 22. August

Im Eisstadion von Corvara findet auch das erste Testspiel der Saison statt, mit dem das Trainingslager gleichzeitig abgeschlossen wird. Am Samstag, den 22. August, um 20:30 Uhr treffen die Foxes auf den Meister der Alps Hockey League, den HC Gherdëina. Die Tickets für das Spiel sind ab morgen online über MidaTicket erhältlich. Außerdem können sie am Spieltag ab 18:30 Uhr direkt am Stadion gekauft werden. Im Stadion wird auch ein Foxes-Merchandisingstand vorhanden sein. Das Ticket kostet 14,00 €. Ermäßigte Tickets kosten 7,00 € für Kinder bis einschließlich 15 Jahre und 1,00 € für Kinder bis einschließlich 5 Jahre sowie für Menschen mit einer Invalidität von mindestens 75 %. Der Eintritt ist in den BASE- und FULL-Abonnements des HCB enthalten.

Trainingsplan auf dem Eis in Corvara (Änderungen in letzter Minute vorbehalten):

Donnerstag, 13. August: 19:00–20:00 Uhr

Freitag, 14. August: 10:15–11:30 Uhr + 17:00–18:00 Uhr

Samstag, 15. August: 11:00–12:30 Uhr

Sonntag, 16. August: 10:15–11:30 Uhr + 17:00–18:00 Uhr

Montag, 17. August: 11:00–12:30 Uhr

Dienstag, 18. August: Ruhetag

Mittwoch, 19. August: 10:15–11:30 Uhr + 17:00–18:00 Uhr

Donnerstag, 20. August: 10:15–11:30 Uhr

Freitag, 21. August: 11:00–12:30 Uhr + 17:00–18:00 Uhr

Samstag, 22. August: 10:30–11:30 Uhr + Testspiel HCB–GHE um 20:30 Uhr

Sonntag, 23. August: Rückfahrt nach Bozen

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