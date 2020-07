Die neue Regionalliga West ist festgelegt

Ratingen. (PM Ice Aliens) Für die Saison 2020/ 2021 haben sich die Vereine der bisherigen Landesliga und der Regionalliga auf einen neuen Modus geeinigt,...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Für die Saison 2020/ 2021 haben sich die Vereine der bisherigen Landesliga und der Regionalliga auf einen neuen Modus geeinigt, der allen teilnehmenden Mannschaften eine spannende und sportlich herausfordernde Saison verspricht.

Nachdem sich die Teams aus Hamm, Herford und Limburg-Diez um die Teilnahme an der Oberliga beworben haben, sind die Nachbarn aus Duisburg und Essen in die Regionalliga gekommen. Mit sechs Landesligisten und sechs Regionalligisten startet die Saison mit einem neuen Modus, der den Bedürfnissen und Wünschen aller Clubs gerecht werden soll.

Zunächst wird in einer Gruppenphase die Vorrunde ausgespielt. Dabei hat jede Gruppe sechs Vereine. Die ersten vier qualifizieren sich für die Hauptrunde, die Mannschaften auf den Plätzen 5 und 6 spielen in einer Doppelrunde um den NRW-Regio-Pokal.

Der Hauptrunde schließen sich die PlayOffs an, deren Basis die erzielte Platzierung in der Hauptrunde ist. Dabei wird das Viertel- und das Halbfinale nach dem Modus „Best of Three“ gespielt, das Finale „Best of Five“. Nur der Meister hat die Möglichkeit, in die vom DEB geführte Oberliga Nord aufzusteigen.

Die Gruppen setzen sich wie folgt zusammen:

Gruppe A

ESC Moskitos Essen

EHV Neuwied

Ratinger Ice Aliens

Eisadler Dortmund

TuS Wiehl

Grefrather EG

Gruppe B

EV Duisburg

Dinslakener Kobras

Neusser EV

ESV Bergisch Gladbach

EC Bergisch Land

EHC Troisdorf

Noch offen ist, wann der Ligaspielbetrieb starten kann. Aufgrund der momentan gültigen Corona-Schutz-Beschränkungen kann hierzu noch keine definitive Aussage getätigt werden. Dies ist abhängig von diesbezüglichen Richtlinien, allen voran von einem Hygiene-Konzept für die Nutzung von Eishallen. Zum Thema Termine haben die Vereine eine Videokonferenz für Anfang September angesetzt. Nach aktuellem Stand der Dinge wird ein Start der Meisterschaftssaison voraussichtlich nicht vor November 2020 liegen.