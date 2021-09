Die neue Eiszeit beginnt: Saisonstart fÃ¼r die DÃ¼sseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Es geht wieder los! Morgen startet die Düsseldorfer EG in die Spielzeit 2021/22! Zum Auftakt geht es in die Nachbarschaft, wo...

Zum Auftakt geht es in die Nachbarschaft, wo am Freitag in Krefeld um 19.30 Uhr das ewige Duell mit den Pinguinen wartet. Am Sonntag kommen dann die Augsburger Panther zum ersten Heimspiel in den PSD BANK DOME. Die DEG startet mit vielen neuen Gesichtern in diese spannende Spielzeit, in der es erstmals seit vielen Jahren auch mindestens einen Absteiger geben wird. Grund genug, den Kader der Rot-Gelben einmal durchzugehen:

Im Tor setzt Chefcoach Harold Kreis weiter auf das junge deutsche Duo Hendrik Hane und Mirko Pantkowski. Beide Keeper agieren auf Augenhöhe, wer morgen den Kasten hüten wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Den Kader verstärken wird auf dieser Position auch DNL-Torwart Pascal Seidel.

Die Defensive besteht aus den „alten Hasen“ Marco Nowak, Bernhard Ebner, Kyle Cumiskey und Nicolas Geitner. Neu dazu gekommen sind David Trinkberger (Nürnberg Ice Tigers), Luca Zitterbart (Red Bull München), Niklas Heinzinger (EC Bad Tölz, DEL2) und zuletzt der hünenhafte Finne Joonas Järvinen (Ässat in Finnland). Ob und wann der langzeitverletzte Marc Zanetti zurückkehren wird, ist noch offen.

Die größten Veränderungen gab es in der Offensive. Gleich zehn neue Stürmer gehen in dieser Saison für die Rot-Gelben auf Torejagd. Bekannte Größen sind Kapitän Alexander Barta, DEG-Top Scorer Daniel Fischbuch, Tobi Eder, Alexander Ehl und der Schwede Victor Svensson. Neu sind die US-Amerikaner Brett Olsen (Krefeld Pinguine), Jerry D`Amigo (Orlando Solar Bears), die Kanadier Stephen MacAulay (Löwen Frankfurt) und Brendan O`Donnell (Slovan Bratislava) sowie die deutschen Angreifer Mike Fischer und Carter Proft (beide Löwen Frankfurt), Jakob Mayenschein (Red Bull München, derzeit verletzt), Niklas Postel (Krefeld Pinguine) und Cedric Schiemenz (Schwenninger Wild Wings). Auch hier könnte ab und an der DNL-Angreifer Maksim Anton dazustoßen.

Profis müssen auf die Tribüne

Das macht derzeit 25 fitte Spieler. Da nur 21 Akteure auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen, müssen vier Spieler zuschauen. Neben den beiden Nachwuchsakteuren Seidel und Maksim trifft es also zwei Profis. Auch diese Entscheidung fällt kurzfristig. Sportdirektor Niki Mondt: „Wir haben in dieser Saison eine sehr junge und ehrgeizige Mannschaft, die sich beweisen will. Zu den Talenten kommen erfahrene Spieler, welche die Mitspieler führen und auch selber Akzente setzen sollen. Unser Ziel ist das Erreichen der Playoffs, auf welchem Platz auch immer.“ Das würde als Wunschmarke mindestens Platz 10 bedeuten.

Auch die Gegner Krefeld Pinguine und Augsburger Panther gehen mit neu formierten Teams in die Saison. Alle Mannschaften werden einen guten Start hinlegen wollen, denn dieser ist nicht nur psychologisch besonders wichtig. Die DEG ist also direkt gefordert!

Für beide Begegnungen gibt es noch Tickets, für das Heimspiel unter www.degtickets.de. Der PSD BANK DOME und die Tageskassen öffnen um 15.30 Uhr, Dauerkarteninhaber finden bereits ab 15.00 Uhr Einlass.