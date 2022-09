Die neue deutsche Lizenz in Online Casinos

Anzeige Die Regeln für Online-Casinos variieren von Land zu Land, aber wenn Sie in einem in Deutschland lizenzierten Online-Casino spielen möchten, müssen Sie einige...

Die Regeln für Online-Casinos variieren von Land zu Land, aber wenn Sie in einem in Deutschland lizenzierten Online-Casino spielen möchten, müssen Sie einige Regeln befolgen, seit das neue Glücksspielabkommen letztes Jahr in Kraft getreten ist.

Diese Regeln werden mit starken Beschränkungen und Beschränkungen für Casinobesucher kombiniert, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Auf Sloterman gibt es alle Infos rund um das Thema. Die Auswahl an Online Casinos ohne deutsche Lizenz ist groß und wächst immer weiter. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel einen Überblick über diese Online Casinos und deren Vor- und Nachteile geben.

Deshalb sind Lizenzen so wichtig

Die Bedingungen, an die ein Online-Casino durch seine Lizenz gebunden ist, wirken sich in der Regel auch auf seine Angebote aus. Die Lizenz gibt an, was angeboten werden darf, was nicht und welche Einschränkungen in Bezug auf Einzahlungslimits und Boni erforderlich sind. Dies ist auch wichtig, da die Sicherheit der Spieler eine sehr wichtige Rolle spielt. Kunden sollen jedoch nach Belieben spielen und sich mit ihren eigenen Einsatzbeträgen nach eigenem Ermessen weiterentwickeln können. Faire Gewinnchancen und Spielvergnügen sollten zum Standardkonzept aller Online Casinos gehören, egal ob deutsch lizenziert oder nicht, und Kundensicherheit ebenso.

Wie Sie sehen, ist die Lizenzierung sehr wichtig, da sie Sicherheit und Fairness für die Kunden bedeutet. In Deutschland gelten jedoch besonders strenge Auflagen für die von Ihnen erworbenen Lizenzen. Zum Beispiel sind Spiele an Spielautomaten auf nur 1 € begrenzt und monatliche Einzahlungen können im Allgemeinen 1.000 € nicht überschreiten. Außerdem sind die Boni sehr klein, manchmal gar nicht vorhanden. Dazu kommen besondere Sicherheitsmaßnahmen, wie die Möglichkeit, Kunden für 24 Stunden zu sperren. Nur diese limitierten Casinos sind in Deutschland legal, aber Kunden können auch in Casinos spielen, die keine deutsche Lizenz haben.

So erkennen Sie ein seriöses Online-Casino

Um solche geprüften Online Casinos zu finden, gibt es im Internet zahlreiche Vergleichsportale, die nicht lizenzierte Casinos genau unter die Lupe nehmen, um die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten. Als regelmäßiger Spieler ist es jedoch auch wichtig, die Faktoren zu kennen, auf die man achten muss, wenn man es mit einem seriösen Online-Casino zu tun hat. Die bereits erwähnte Lizenz ist natürlich ein besonders wichtiger Faktor, um den Wert eines Online Casinos ohne deutsche Lizenz zu beurteilen. Auch der Umfang des Spiels ist wichtig und hängt vor allem vom persönlichen Geschmack ab. Wenn Sie wenige interessante Spiele von Anbietern finden, die nicht in Deutschland lizenziert sind, lohnt sich ein Abo nicht. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Spielauswahl im Voraus überprüfen, damit Sie genau das spielen können, das Ihnen gefällt. Auch das Angebot von zahlreichen bekannten Zahlungsmethoden spricht für die Seriosität eines Online Casinos.

