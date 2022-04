Die neue Art zu spielen: KryptowÃ¤hrungen und Casinos

Anzeige Dank der Tatsache, dass Kryptowährungen den Nutzern tonnenweise Vorteile als Zahlungsmittel bieten, haben Millionen von Menschen aus der ganzen Welt begonnen, sie regelmäßig...

Dank der Tatsache, dass Kryptowährungen den Nutzern tonnenweise Vorteile als Zahlungsmittel bieten, haben Millionen von Menschen aus der ganzen Welt begonnen, sie regelmäßig zu nutzen. Untersuchungen zeigen, dass das Krypto-Netzwerk rund 7 Millionen Nutzer hat. Experten glauben, dass sich diese Zahl in den nächsten Jahren wahrscheinlich verdoppeln wird.

Es gibt viele Unternehmen auf der Welt, die Krypto-Zahlungen akzeptieren. Die größten Unterstützer sind derzeit Online-Casinos wie das Spinz Casino. Im Casino online Zahlungen zu tätigen, war noch nie so sicher und einfach wie heute. Diese Plattformen sind sehr offen für Krypto-Zahlungen, deshalb werden wir einen genaueren Blick auf diese Innovation werfen.

Online-Casinos haben eine Fülle von akzeptierten Zahlungsarten

Schauen wir uns zunächst einmal an, warum sich Online-Casinos dazu entschieden haben, Kryptowährungen zu ihren Zahlungsmethoden hinzuzufügen. Diese Seiten haben eine Fülle von akzeptierten Zahlungsanbietern, sodass sie den individuellen Vorlieben von Spielern aus der ganzen Welt gerecht werden können. In Anbetracht der Tatsache, dass Kryptowährungen in den letzten 5-6 Jahren sehr populär geworden sind, wuchs die Liste der akzeptierten Methoden. Zusätzlich haben Kryptowährungen einige spezielle Vorteile, welche wir gleich erörtern werden.

Wo können Spieler Kryptowährungen erwerben?

Wenn Sie Kryptowährungen als Zahlungsmittel in Online-Casinos verwenden möchten, müssen Sie diese natürlich zuerst erwerben. Die beste Möglichkeit ist, sich bei einer Krypto-Börse zu registrieren. Seriöse Plattformen verbinden Sie mit Tausenden von Verkäufern aus der ganzen Welt und ermöglichen Ihnen so den Kauf von Kryptowährungen zum bestmöglichen Preis.

Eine weitere Option ist, sie zu produzieren (durch das sogenannte Mining), aber der Prozess erfordert massive Anfangsinvestitionen und bringt extra Kosten mit sich. Börsen arbeiten rund um die Uhr und sind vollständig für die mobile und Desktop-Nutzung optimiert, was bedeutet, dass Sie Krypto zu jeder Zeit an jedem Ort und von jedem Gerät aus kaufen können.

Die Vorteile des Bezahlens mit Krypto in Online-Casinos

Die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmethode in Online-Casinos bringt einige Vorteile mit sich. Zunächst einmal bieten einige Online-Casinos spezielle Spielkategorien an, auf die nur durch Einzahlung mit diesen digitalen Coins zugegriffen werden kann. Alle diese Spiele machen großen Spaß und bieten den Spielern ein einzigartiges Spielerlebnis.

Darüber hinaus bieten Kryptowährungen den Spielern ein gewisses Maß an Online-Anonymität und gewährleisten so ihre Sicherheit. Zudem ist erwähnenswert, dass Online-Casinos die neuesten Sicherheitssysteme verwenden. Sie werden Sie schützen, aber die zusätzliche Sicherheit ist immer willkommen und das ist es, was Kryptowährungen Ihnen bieten werden.

Abhebungen mit Kryptowährungen erfolgen nicht nur sofort, es fallen auch keine Gebühren an. Schließlich erhalten Sie durch die Verwendung von Kryptowährungen für Ein- und Auszahlungen Zugang zu allen vorgestellten Casino-Boni. Einige Betreiber können Ihnen sogar spezielle Krypto-Boni anbieten.

Die am häufigsten akzeptierten Kryptowährungen

Abschließend ist es erwähnenswert, dass Online-Casinos nicht alle Kryptowährungen auf dem Markt akzeptieren. Das ist auch gar nicht möglich, denn es gibt heutzutage rund 2.000 Kryptowährungen. Betreiber, welche Krypto-Zahlungen akzeptieren, haben in der Regel Bitcoin, Dogecoin, Ethereum und Litecoin in ihr Portfolio aufgenommen. Sie können eine dieser Optionen verwenden, um Geld einzuzahlen und die angebotenen Spiele um echtes Geld zu spielen.

Wenn Sie Boni beanspruchen möchten, lohnt es sich, die Bedingungen der ausgewählten Boni zu überprüfen, da Sie diese erfüllen müssen, bevor Sie die Vorteile nutzen können.

