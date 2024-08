Die neue Arbeitskleidung der Adler Mannheim: Verschmelzung von SchlÃ¤ger und Feder

Mannheim. (PM Adler) Es wurde diskutiert, entworfen, verworfen, nachgebessert, produziert und nun sind sie veröffentlicht: Die neuen Trikots für die PENNY DEL Saison 2024/25....

Dabei dominiert bei der Heimvariante Blau als Grundfarbe, während das Auswärtstrikot Großteils in Weiß gehalten ist. Unser drittes Trikot besticht durch sein dunkles Erscheinungsbild, das durch schwarze Überhosen und Stulpen unterstützt wird. Bei Nummern und Namen wurde zudem durchgängig eine neue Schriftart gewählt. Passend zu den neuen Trikots haben wir auch die Farbwahl unserer Helme leicht verändert.

Das Heim-Design, das im Kragen das MERC-Logo aufgestickt hat und bewusst in den Adler-Grundfarben gehalten wurde, vereint als zentrales Element Federn und Schläger und wirkt gleichzeitig energiegeladen, um die Power auf dem Eis und von den Rängen widerzuspiegeln und stellvertretend für das Zusammenwachsen von Spieler und Mannschaft zu stehen.

„Eines unserer klar kommunizierten Ziele ist ein beständig energisches und zielstrebiges Eishockey zu bieten. Mit unseren Trikot-Varianten für die bevorstehende Spielzeit unterstreichen wir genau das. Gleichzeitig ist uns der immer intensiver werdende Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft immens wichtig. Daher haben wir uns für einige Elemente entschieden, die diese unabdingbare Symbiose verdeutlichen“, äußert sich Adler-Geschäftsführer Matthias Binder zu den neuen Jerseys.

Das Auswärtstrikot soll derweil den unverkennbaren Charakter der Quadratestadt in die Welt hinaustragen. Die Häuserschluchten und Straßenzüge der Innenstadt verbinden sich mit dem Eisstaub in Silberblau, zudem findet sich im Kragen das gestickte Stadtwappen wieder.

Die Alternativ-Variante kommt schwarz daher, wird aber von blauen und roten Highlights durchfahren. Auch hier ziert das MERC-Logo den Kragen. Alle drei Varianten haben das Adler-Logo groß auf dem Bauch und sind im Nacken mit den sieben PENNY DEL Meisterschaftssternen sowie dem Schriftzug „Für Mannheim“ versehen.

Erst BABIT, dann WHISTLE, dann überall

Mit SAP SE, der MVV, der INTER Versicherungsgruppe, ProMinent, der VR Bank Rhein- Neckar, der Volksbank Kraichgau, der Stadt Mannheim, der pfenning-Gruppe sowie dem Ausrüstungspartnern Bauer sind uns nahezu alle Trikotpartner erhalten geblieben. Auf der erneut von Jersey53 produzierten Arbeitskleidung ist indes ITM neu auf der Schulter. „Wir können uns abermals sehr glücklich schätzen, eine derart treue und loyale Partnerlandschaft an unserer Seite zu wissen. Wir sind uns bewusst, dass eine vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit ein hohes Privileg darstellt, daher sind wir für die geleistete Unterstützung sehr dankbar“, so Binder.

„Adler Mannheim und MVV verbindet eine langjährige und enge Partnerschaft. Jahr für Jahr dürfen wir gemeinsam mit den Adler-Fans dynamischen, emotionsgeladenen und fairen Sport auf höchstem Niveau erleben und haben in den Adlern einen auch für MVV wertvollen Markenbotschafter. Die Adler sind einer der sportlichen Kristallisationspunkte in Mannheim und der gesamten Region. Wir sind sowohl von der Mannschaft und ihren Fans als auch vom nachhaltigen Konzept des Vereins zur Jugend- und Nachwuchsförderung überzeugt. Gemeinsam begeistern wir mit Energie“, sagt Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender des langjährigen Hauptsponsors.

Die neuen Trikots sind ab sofort als Fan- und Kindertrikot in begrenzter Stückzahl auf der BABIT erhältlich. Als Zahlungsmittel stehen sämtliche Zahlarten zur Verfügung. Auch die Gutscheine, die im Rahmen der Dauerkarte ausgegeben wurden, werden angenommen. Ab dem morgigen Samstag, den 03. August, steht eine begrenzte Auswahl exklusiv im WHISTLE Fanwear & Tickets (Q 6 / Q 7). Ab Montag, den 05. August, 14.00 Uhr gibt’s es die Fantrikots schließlich auch in unserem Fanshop an der SAP Arena und im Onlineshop. Fantrikots sind dabei für 85 Euro erhältlich, Kindertrikots kosten 60 Euro, Authentics, in dieser Saison wieder mit Fight-Stripe, 193,80 Euro. Kurzarmtrikots können wir in diesem Jahr leider nicht anbieten.