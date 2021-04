Die nÃ¤chsten Talente der Hockey Academy sind auf dem Sprung zu den Profis nach MÃ¼nchen und Salzburg

Salzburg. (PM EC RBS) In der abgelaufenen Alps Hockey League Saison zeigten die Spieler der Jahrgänge 2002 und jünger groß auf. Allen voran die...

Allen voran die beiden Senkrechtstarter Danjo Leonhardt (2002) und Julian Lutz (2004). Leonhardt führte die interne Scorerliste mit 36 Saisonpunkten (12 G, 24 A) an, während Lutz (war der jüngste Spieler im Line-Up) mit seinen 13 Treffern so oft wie kein anderer zum Torjubel abdrehte. Nicht nur die beiden Stürmer, sondern insgesamt an die 20 Akademiespieler, erspielten sich mit ihren Leistungen einen Einsatz in der bet-at-home ICE Hockey League.

Salzburg-Trainer Matt McIlvane: „Ich bin stolz, dass wir in dieser Saison über 20 verschiedene Jungs aus der Akademie in unserem Team eingesetzt haben. Das ist ein Ziel für uns als Organisation.“ Der angesprochene Lutz sowie Verteidiger Maksymilian Szuber durften in der abgelaufenen Saison bereits das Red Bull München Dress überstreifen. Die beiden stehen ab sofort auch im Kader des dreifachen DEL-Champions.

Mit Paul Stapelfeldt (1998) wechselt ein Salzburger Eigenbauspieler, der alle Nachwuchsklassen und jedes Akademieteam in seiner Ausbildung durchlaufen hat, zum EC Red Bull Salzburg. Nach einer starken Saison mit 15 Punkten (4 G, 11 A) und seiner Führungsrolle als ‚Routinier‘ im Juniors-Team will der großgewachsene Verteidiger nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Kilian Zündel (2001) und Tim Harnisch (2001) haben sich mit ihren gezeigten Leistungen ebenfalls einen Platz im Profiteam erspielt und debütierten erst vor wenigen Wochen beim österreichischen A-Team.

Maier und Eham führen Juniors in kommende Saison

In der kommenden Saison dürfen die beiden Stürmer Oskar Maier (2002) und Josef Eham (2002) in eine Führungsrolle schlüpfen. Stürmer Maximilian Hengelmüller (2002) will nach seiner überstandenen, langwierigen Verletzung ebenfalls neu angreifen. Mit den Zwillingsbrüdern Thomas und Klausi Heigl (2003) sowie Daniel Pronin (2002) und Lucas Thaler (2002) wird ebenfalls im Angriff geplant. In der Verteidigung stehen Devin Steffler (2000), Daniel Schwaiger (2002) und Lukas Hörl (2003), im Tor Florian Bugl (2002) und Alois Schultes (2001).

Mit Danjo Leonhardt, Aljaz Predan (2000), Maxi Rebernig (2000), Vladislav Polegoshko (2002), Jakub Borzecki (2002), Philipp Wimmer (2001), Sebastian Cimmerman (2003), Mauritz Merra (2000), Sten Fischer (2003) und Lukas Necesany (2003) laufen die Gespräche über ihre weiteren Entwicklungsschritte.

Sechs Spieler verlassen die Red Bulls

Mit Manuel Alberg (2001) und Samuel Dubé (2002) stehen zwei Stürmer der Juniors vor dem Sprung in die PENNY DEL. Stürmer Marcel Zitz (1999), der mit kurzer USA-Unterbrechung insgesamt sechs Jahre an der Akademie trainierte, verlässt die Juniors ebenfalls. Verteidiger Maximilian Menner (2002) verabschiedet sich nach insgesamt fünf Akademiejahren von den Red Bulls in Richtung Deutschland. Die beiden gebürtigen Salzburger Alex Frandl (1999) und David Rattensberger (1999), die wie Stapelfeldt alle Stationen in Salzburg durchlaufen haben, verabschieden sich in Richtung Alps Hockey League. Die Red Bulls wünschen allen Spielern sportlich wie privat viel Glück und viel Erfolg auf ihren weiteren Karrierewegen.