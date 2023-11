Die nÃ¤chsten Spieltage der DEL2-Saison 2023/24 stehen auf dem Programm fÃ¼r den EHC Freiburg

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Am kommenden Freitag um 19:30 Uhr ist das Wolfsrudel von Cheftrainer Timo Saarikoski in Landshut zu Gast. Auf dem...

Artikel anhören Artikel anhören

Freiburg. (PM EHCF) Am kommenden Freitag um 19:30 Uhr ist das Wolfsrudel von Cheftrainer Timo Saarikoski in Landshut zu Gast.

Auf dem Eis, auf welchem die deutsche Nationalmannschaft vor wenigen Tagen die Titelverteidigung des Deutschland-Cups feiern konnte, geht es nun auch in der DEL2 wieder um Punkte. Der Traditionsverein an der Isar belegt mit gerade einmal zwei Punkten mehr als die Wölfe den derzeit siebten Tabellenplatz. Mit nur 44 Gegentoren in 17 Spielen stellen die Landshuter dabei die drittbeste Defensive der Liga. Das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Saison ging mit einem Endstand von 2:6 klar an die Niederbayern.

Für den Sonntag steht das nächste Heimspiel in der Ensisheimerstraße im Eishockey-Kalender. Um 18:30 Uhr messen sich dann die Wölfe aus Freiburg mit den Huskies aus Kassel. Der amtierende Hauptrundenmeister hat in dieser Saison ein klares Ziel: Aufstieg in die PENNY DEL. Mit 35 Punkten konnten die Hessen sich in der engen DEL2-Tabelle mit einem leichten Polster an der Tabellenspitze absetzen und werden damit in der laufenden Spielzeit ihrer Favoritenrolle gerecht. Doch auch die Wölfe haben in den vergangenen Begegnungen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass immer mit ihren zu rechnen ist. Das Heimspiel am Sonntag markiert zudem für Wölfe-Rekordspieler Christian Billich sein 700 Liga-Spiel im Trikot des EHC Freiburg.

Zeit zum Durchatmen gibt es für das Wolfsrudel nach der Pause eher weniger. Denn bereits am Dienstag steht mit dem Auswärtsspiel in Weißwasser gleich das nächste Spiel auf dem Programm. Knapp 790 Bus-Kilometer trennen die beiden DEL2-Standort Freiburg und Weißwasser voneinander und machen das Spiel somit zum weitesten Auswärtsspiel der Saison. Mit derzeit einem Punkt mehr als die Wölfe auf dem Konto geht es im Duell mit den Lausitzer Füchsen am Dienstag um 19:30 Uhr um wichtige Punkte. Beiden bisherigen Duelle in dieser Saison gingen dabei mit 5:2 und 3:0 an den EHC Freiburg.

Karten für das Heimspiel am Sonntag in Freiburg gibt es rund um die Uhr im Reservix-Onlineshop und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Zudem öffnet die Geschäftsstelle an der Ensisheimerstraße am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr zum Ticketverkauf. Die Tageskasse am Spieltag ist ab 16:30 Uhr geöffnet.

791 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team